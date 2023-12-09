RT в Telegram
Подпишись

Кремлёв считает унижением выступление спортсменов без флага и гимна

Короткая ссылка
Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв высказал мнение касательно выступления российских спортсменов без флага и гимна на международных соревнованиях.
Кремлёв считает унижением выступление спортсменов без флага и гимна
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

«Выступать без флага и гимна — это унижение для спортсмена, этого не должно быть. Есть разделение, граница между спортом и спортивным функционером. Таких людей, которые призывают к унижению спортсменов, не должно быть в спорте. Любой спортивный функционер — обслуживающий персонал для спортсменов», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. 

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее в НОК Украины заявили, что будут следить за соблюдением россиянами условий нейтральности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить