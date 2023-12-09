Кремлёв считает унижением выступление спортсменов без флага и гимна

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв высказал мнение касательно выступления российских спортсменов без флага и гимна на международных соревнованиях.

«Выступать без флага и гимна — это унижение для спортсмена, этого не должно быть. Есть разделение, граница между спортом и спортивным функционером. Таких людей, которые призывают к унижению спортсменов, не должно быть в спорте. Любой спортивный функционер — обслуживающий персонал для спортсменов», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее в НОК Украины заявили, что будут следить за соблюдением россиянами условий нейтральности.