Рафаэл: Бивол подписал контракт на бой с Бетербиевым
Об этом сообщает журналист Дэн Рафаэл.
Отмечается, что Бетербиеву сначала необходимо будет победить 13 января Каллума Смита.
24 декабря состоялся боксёрский вечер в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В рамках мероприятия Дмитрий Бивол встречался с британцем Линдоном Артуром. Россиянин победил единогласным судейским решением и защитил чемпионский пояс WBA.
38-летний Бетербиев одержал 19 побед в карьере (все — нокаутом). В его активе нет поражений.
Ранее Арум назвал Бетербиева лучшим полутяжеловесом в мире.