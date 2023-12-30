Рафаэл: Бивол подписал контракт на бой с Бетербиевым

Россияне Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев подписали соглашение на бой.

Об этом сообщает журналист Дэн Рафаэл.

Отмечается, что Бетербиеву сначала необходимо будет победить 13 января Каллума Смита.

24 декабря состоялся боксёрский вечер в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В рамках мероприятия Дмитрий Бивол встречался с британцем Линдоном Артуром. Россиянин победил единогласным судейским решением и защитил чемпионский пояс WBA.

38-летний Бетербиев одержал 19 побед в карьере (все — нокаутом). В его активе нет поражений.

Ранее Арум назвал Бетербиева лучшим полутяжеловесом в мире.