Затмив защиты Эдвардса и Пантожи: Уланбеков «задушил» Дардена, а Газиев нокаутировал Будая на UFC 296

Леон Эдвардс сломил сопротивление Колби Ковингтона в главном поединке UFC 296 и во второй раз защитил титул в полусреднем весе. За пять раундов англичанин позволил сопернику провести лишь два тейкдауна, а в стойке смотрелся сильнее, благодаря чему взял верх единогласным решением судей. В свою очередь, Александр Пантожа восемь раз перевёл Брэндона Ройвала в партер и отстоял звание в наилегчайшей категории, а Шавкат Рахмонов «задушил» Стивена Томпсона и выиграл 18-й поединок подряд. Также турнир запомнился седьмым подряд поражением Тони Фергюсона, сокрушительными нокаутами Коди Гарбрандта и Джоша Эмметта, а также яркими досрочными победами Тагира Уланбекова и Шамиля Газиева.

Главный турнир UFC в декабре был буквально переполнен знаковыми боями с участием звёздных спортсменов, среди которых значились как россияне, так и представители постсоветского пространства. Правда, в его преддверии их число несколько сократилось. Но если Гига Чикадзе сам получил травму и не смог сразиться с Джошем Эмметтом, то Муслим Салихов стал жертвой обстоятельств. За трое суток до шоу Рэнди Браун был вынужден сняться из-за неназванной болезни, а за такой срок найти нового оппонента для Короля Кунг-Фу не представлялось возможным.

Вследствие этого формально Россию представлял лишь Тагир Уланбеков, собиравшийся продлить свою успешную серию в дуэли с Коди Дарденом. Но не стоило забывать и о Шамиле Газиеве — уроженце Дагестана, ныне защищающем цвета Бахрейна. Он совсем недавно пробился в чемпионат через Dana White’s Contender Series, а в Лас-Вегасе собирался одержать 12-ю победу в карьере. Помешать этому мог крепкий словак Мартин Будай, ранее уступивший лишь в одном из 14 поединков. Произошло это аж в 2017-м.

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Но уже с первых секунд стало понятно, что оставить единицу в графе «поражения» Будаю будет крайне непросто. Газиев попросту избивал его, не оставляя ни шанса, и уже в первом раунде дважды давал судье повод вмешаться. В середине отрезка на левой брови словака образовалось глубокое рассечение, заставившее рефери Марка Смита временно прервать дуэль и попросить врача осмотреть словака. А уже в концовке Шамиль чуть было не завершил противостояние в партере, обрушив шквал ударов на голову оппонента.

В итоге Будай всё же дотерпел до перерыва, но после него так и не сумел навязать конкуренцию Газиеву. Тот не ослабил хватку, продолжил забивать соперника у сетки и всё-таки заставил судью остановить бой уже на 56-й секунде второго раунда. После такого впечатляющего дебюта можно не сомневаться, что уже в скором времени Шамиля будут ждать гораздо более серьёзные испытания.

Как и Уланбекова, сделавшего серьёзную заявку на возвращение в топ-10 наилегчайшего веса. Да, технически он затратил больше времени на победу над Дарденом, но выступил не менее впечатляюще. Уже на первой минуте он встречным ударом справа отправил американца на канвас и чуть было не зафиксировал «гильотину». А пропустив несколько молниеносных выпадов в середине отрезка, не упал духом и забрал концовку. На последних секундах он пробрался за спину визави и чуть было не закрыл замок на его шее, но тот отзащищался.

Начало второго отрезка дало понять, что в стойке Дарден смотрится предпочтительнее за счёт быстрых рук. Уланбеков понял это и принял абсолютно верное решение — не пытаться размениваться с ним, а затащить его в партер. И хотя болельщики отреагировали на это гулом, Тагира это не смутило. Ему потребовалось время и несколько попыток, но за 35 секунд до гонга удушающий сзади всё же был исполнен идеально. Американцу пришлось постучать.

Также отечественных болельщиков привлекала схватка с участием Шавката Рахмонова, который прославился в M-1 Global. Там он стал чемпионом и получил возможность попробовать свои силы в UFC в рамках программы сотрудничества между лигами. Но предшествовало ей ещё несколько ярких поединков. В одном из них Коди Гарбрандт вырубил Брайана Келлехера и показал, что его ещё рано списывать со счетов, а во втором зубодробительный нокаут оформил тот самый Эмметт. Причём для этого ему потребовалось лишь два точных попадания. Правым оверхендом он снёс Брайса Митчелла и заставил зрителей наблюдать ужасающую картину. Несколько секунд тот дёргался в конвульсиях, после чего всё же пришёл в себя. Однако на объявление триумфатора не вышел.

В свою очередь, впервые с мая 2021 года все три раунда в октагоне провёл Тони Фергюсон, хоть далось это ему непросто. Уже в первом некогда звезда лёгкой категории пережил настоящую бойню в клетке, но чудом спасся и не позволил перспективному Пэдди Пимблетту взять верх нокаутом. Однако впоследствии так и не сумел оказать достойное сопротивление англичанину, заметно подуставшему к заключительному отрезку. Тот выиграл пятую схватку подряд и теперь делит с Бенуа Сен-Дени второе место в дивизионе по продолжительности успешной серии, уступая лишь Исламу Махачеву (12). Для 39-летнего американца это поражение стало седьмым подряд.

Некогда претендента на титул UFC разгромил и Рахмонов. В своё время Стивен Томпсон входил в элиту полусреднего веса и дважды бился с Тайроном Вудли за трофей, но так и не преуспел, после чего постепенно скатился до уровня середняка. Тем не менее он оставался одним из самых искусных ударников и представлял колоссальную опасность для противников.

Наверняка многие ожидали от Рахмонова и Томпсона жёсткой рубки в октагоне, но казахстанец поступил мудро и не стал рисковать. На протяжении полутора раундов он сушил 40-летнего американца в клинче, после чего перевёл его на землю и «задушил», воспользовавшись пробелами визави в борьбе. И ясно дал понять, что представляет огромную опасность не только в стойке, но и в партере.

После этого настала очередь двух титульных боёв, в первом из которых на кону стоял трофей в наилегчайшей категории. В июле Александр Пантожа с огромным трудом разобрался с Брэндоном Морено и стал чемпионом, а первую защиту проводил в дуэли с Брэндоном Ройвалом. В 2021-м он уже побеждал американца, причём для этого ему потребовалось менее семи минут. Во втором отрезке он поймал его на удушающий сзади.

На этот же раз так легко разобраться с американцем ему не удалось. Спортсмены «прошли всю дистанцию», а по числу значимых ударов Пантожа и вовсе уступил Ройвалу — 95:111. Но восемь тейкдаунов и почти 16 минут в положении контроля позволили ему не просто взять верх, а сделать это более чем уверенно. Как только Брэндон начинал превосходить его в стойке, Александр сразу же укладывал его на канвас, где безраздельно доминировал. В итоге все трое судей встали на сторону бразильца, причём лишь один из них не отдал ему все пять раундов — 50:45 (дважды), 49:46. Видимо, впечатлился агрессивностью американца в начале пятого отрезка.

В борьбе свои шансы предстояло искать и Колби Ковингтону, ведь соревноваться в ударных навыках с Леоном Эдвардсом он был явно неспособен. Правда, сам претендент так не считал и за первые два раунда исполнил лишь одну попытку тейкдауна, да и то неудачную, и очень быстро оказался в роли догоняющего. В стойке чемпион был хоть и немного, но лучше, регулярно подлавливая соперника на контратаках.

Лишь в третьей пятиминутке Ковингтон наконец бросился в ноги Эдвардсу и всё же сумел повалить его на настил. Однако не только не смог там закрепиться, но уже спустя несколько секунд сам оказался на земле. И хотя быстро вернулся в вертикальное положение, вряд ли мог быть доволен этим. Ведь в разменах по-прежнему ничего не получалось.

Наверняка многие ожидали, что в оставшихся раундах Ковингтон воспользуется своим неиссякаемым «кардио», рванёт вперёд и продемонстрирует сильнейшие стороны, среди которых колоссальное давление и фантастическая борьба. Но этого так и не произошло. Лишь в заключительном раунде он всё же сумел исполнить второй тейкдаун и даже провести сверху три минуты, но тем самым лишь размочил счёт. Эдвардс уверенно взял верх решением судей и провёл вторую успешную защиту пояса.