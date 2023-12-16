Не дожидаясь судей: Шлеменко нокаутировал Илича, Олейник «задушил» Родригеса на RCC 17

Александр Шлеменко одержал досрочную победу над Александром Иличем на турнире RCC 17 и взял реванш за сокрушительное поражение в августе 2022 года. Россиянин доминировал на протяжении всего первого раунда, а за девять секунд до его окончания вынудил рефери остановить поединок. В свою очередь, Алексей Олейник «задушил» Фернандо Родригеса, Николай Алексахин за 39 секунд нокаутировал Магомедсайгида Алибекова, а Максим Гришин единогласным решением судей взял верх над Асылжаном Бакытжанулы.

Последний турнир RCC в 2023 году обещал стать одним из самых громких в российских MMA не только в декабре, но и за последние несколько месяцев. Хотя бы по той причине, что венчал его сверхожидаемый реванш между Александром Шлеменко и Александром Иличем, который накануне был признан «апсетом пятилетия» на церемонии вручения наград лиги. И в этот раз шансы бойцов оценивались как гораздо более равные. Во-первых, тот успех заставил гораздо более уважительно относится к сербу, во-вторых, россиянин с того момент одержал лишь одну победу по правилам смешанных единоборств. Схватку с Клебером Соузой свёл вничью, а Магомеду Исмаилову уступил, после чего «задушил» Алекса Оливейру.

И хотя большинство болельщиков привлекала именно возможность увидеть ответный поединок между Шлеменко и Иличем, поводов включить трансляцию RCC 17 было множество. И речь не только об основной программе, где свои очередные бои собирались провести звёздные Алексей Олейник, Максим Гришин и Николай Алексахин. Взять хотя бы битву с участием Александра Солдаткина, несколько месяцев назад тщетно пытавшегося пробиться в UFC через Dana White’s Contender Series. Тогда он был дисквалифицирован за запрещённый удар коленом в голову в сражении с Марио Пиаззоном.

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В Екатеринбурге же Солдаткину предстояло непростое испытание в виде дуэли с крепким Иваном Романовым, причём по правилам кикбоксинга. И поначалу всё складывалось для него непросто: в ходе одной из атак он поскользнулся и рухнул на канвас, а потом и вовсе присел на колено. Да и в целом был чуть хуже визави, регулярно находившего бреши в его обороне.

И во втором раунде Романов принялся наращивать преимущество. Он нашёл свою дистанцию и стал раз за разом попадать как ногами, так и руками. И когда показалось, будто его оппонент вот-вот отправится на настил, Солдаткин разразился двумя зубодробительными вертушками с разницей в несколько секунд. Два нокдауна подряд перевернули ход битвы и сделали уроженца Тольятти недосягаемым для противника. Пусть Иван и лучше смотрелся в заключительном отрезке, но компенсировать отставание по очкам не сумел. Единогласным решением судьи отдали предпочтение Александру.

Поначалу бой Ильяса Хамзина и Леонардо Кавалейро выглядел менее интересным. Большую часть первого раунда соперники провели в клинче, а впечатлить зрителей могла разве что эффектная подсечка в исполнении россиянина. Правда, закрепиться сверху она ему не позволила. Бразилец контратаковал и чуть было сам не забрал спину.

Кавалейро отчаянно пытался «вязать» оппонента и после перерыва, но прежней цепкости уже не было. Хамзин всё чаще стал выбираться из захвата, а в стойке был сильнее наголову. Временами он буквально избивал бразильца, зажимая его у сетки. А окончательно снял все вопросы в партере, где обрушил на него град ударов. Рефери не осталось ничего иного, кроме как вмешаться. Ильяс одержал вторую досрочную победу подряд.

Что касается Олейника, то тот готовился прервать серию из двух поражений подряд. Правда, предшествовали этому не самые приятные события для любого спортсмена. Изначально он должен был драться с Джеронимо дос Сантосом, но тот не смог выступить в Екатеринбурге и был заменён на Оли Томпссона — того самого, которому он проиграл нокаутом за 145 секунд в мае. Но менее чем за две недели и британец был вынужден сняться с шоу, из-за чего соперником россиянина стал Фернандо Родригес. С ним он ранее вместе тренировался в American Top Team и даже обучал защите в партере.

Всё это создавало дополнительные проблемы Олейнику, и начало боя действительно выдалось для него крайне непростым. В стойке он ничем не превосходил Родригеса, а в середине раунда и вовсе оказался на настиле, где был вынужден спасаться от тяжелейших хаммерфистов. Но Алексей не сдался и сначала чуть было не исполнил кимуру, а потом и вернулся на ноги. Однако исправить ситуацию не сумел, хотя и получил время на отдых из-за непреднамеренного попадания в пах визави.

Во втором отрезке Родригесу вновь потребовалась пауза. И вновь из-за удара коленом в пах, неосторожно выброшенным Олейником в клинче. Быть может, это стало стечением обстоятельств, но именно после этого бразилец замедлился и вновь пропустил россиянина на ближнюю дистанцию, а потом и оказался на канвасе. Опытнейший грэпплер быстро пробрался в фулл-маунт и набросил ручной треугольник. Фернандо было вынужден постучать.

В свою очередь, Николаю Алексахину для удачного возвращения в RCC хватило 39 секунд. Да, назвать Магомедсайгида Алибекова звездой MMA было нельзя, но и мальчиком для битья он тоже не был, имея в послужном списке титул AMC Fight Nights, а также победу над Алексеем Кунченко. Но в этот раз не успел нанести ни одного удара — всему виной два мощнейших лоу-кика, ставшие причиной серьёзной травмы. После этого он не смог не только продолжать схватку, но даже выйти на официальное объявление победителя.

Алексахин одержал третью победу подряд после ухода из PFL и вновь в первом раунде. Правда, самой быстрой она не стала. В 2014-м он за 35 секунд разобрался с Василием Федорычем — тогда его визави повредил колено и не смог биться.

Как и Алексахин, Максим Гришин возвращался в российские MMA после нескольких лет выступлений в США. В июне он уступил Фелипе Линсу на шоу UFC, а уже спустя полгода получил шанс реабилитироваться. Для этого было необходимо сломить сопротивление Асылжана Бакытжанулы. Совсем недавно крепкий казахстанец на протяжении трёх раундов бился с Иваном Штырковым, а после провёл два удачных боя.

И в этот раз он тоже не собирался пасовать перед более именитым спортсменом. Да, на старте дуэли ему приходилось непросто. Гришин здорово держал дистанцию и доминировал в стойке, но в концовке отрезка чуть было не оказался в нокауте. Сокрушительный правый прямой отправил его на канвас, после чего последовала попытка добивания. И лишь гонг помог ему избежать поражения.

Минутный перерыв был как нельзя кстати, но полностью восстановиться Гришин не успел. Бакытжанулы продолжил владеть инициативой и в середине второй пятиминутки вновь уложил противника на канвас. Но до нокдауна дело не дошло. Максим быстро поднялся и даже ответил парой неплохих попаданий. А в концовке даже провёл первый тейкдаун, пусть извлечь из этого серьёзные дивиденды и не сумел.

Таким образом, перед заключительным раундом Гришин вполне мог уступать по раундам со счётом 0:2 и не иметь шанса взять верх решением судей. Он не мог этого не понимать, поэтому сходу пошёл вперёд и отметился парой неплохих комбинаций. Но развить успех не смог. Тем удивительнее был вердикт судей, единогласно вставших на сторону Максима. Хотя по числу ударов он уступил 55:79, а два успешных прохода в ноги не принесли ему ничего значимого.

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После этого настала очередь главного поединка вечера, которому предшествовал эффектный ролик с сербом в роли Джокера. И в ходе него была озвучена главная интрига противостояния — остались ли у Илича козыри в рукаве. Безусловно, его первый успех во многом был удачным стечением обстоятельств, но сбрасывать его со счетов и заранее отдавать предпочтение Шторму было нельзя. Ведь для него он представлялся крайне неудобным оппонентом — за счёт превосходства в антропометрии и отличных навыков в стойке.

Один из главных вопросов заключался в том, решит ли Шлеменко изменить себе и сделать ставку на борьбу в дуэли с крайне опасным соперником. И уже первые минуты дали ответ на него. Россиянин не стеснялся идти в партер и только за первый отрезок трижды укладывал серба на настил. Причём в третий раз сделал это эффектным броском, вызвавшим бурю оваций на трибунах. Но провести добивание всё не удавалось. Изворотливый Илич чудесным образом избегал разящих попаданий и продолжал держаться.

Однако у рефери терпение закончилось быстрее. Безусловно, удар в печень лежащему сербу был очень тяжёлым и даже заставил его скривиться от боли, а ещё несколько попаданий по защите выглядели жутко. Но тот не прекращал защищать себя и не собирался капитулировать, надеясь дождаться перерыва. Но за девять секунд до гонга рефери вмешался и остановил поединок.

В итоге, сам Илич хоть и признал поражение, но назвал остановку преждевременной, чего не скажешь о Шлеменко. По его мнению, судья поступил правильно, а продолжение битвы не сулило его противнику ничего хорошего. И хотя с этим сложно не согласиться, ещё пару шансов серб скорее всего заслуживал.