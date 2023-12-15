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Шлеменко одолел Илича техническим нокаутом в главном поединке на турнире RCC 17

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Шлеменко победил серба Александра Илича в реванше на турнире RCC 17.
Шлеменко одолел Илича техническим нокаутом в главном поединке на турнире RCC 17
  • РИА Новости

Бой завершился победой Шлеменко техническим нокаутом в первом раунде.

На счету россиянина 63 победы и 15 поражений. В активе Илича 15 побед и шесть поражений.

Ранее Гришин единогласным решением победил Бакытжанулы на турнире RCC 17.

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