Поединок между Игнатьевым и Мидаевым назван боем года по версии RCC MMA
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Боем года стал поединок между Евгением Игнатьевым и Рахимом Мидаевым. Встреча завершилась победой Игнатьева решением судей — 29-28, 29-28, 29-28.
Другие победители премии RCC MMA
Бой пятилетия — Александр Шлеменко — Магомед Исмаилов;
Боец пятилетия — Иван Штырков;
Сабмишн года — Александр Васильев — Мишель Сильва;
Апсет пятилетия — Александр Илич — Шлеменко.
Ранее Борис Медведев стал бойцом года на премии RCC MMA.