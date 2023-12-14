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Поединок между Игнатьевым и Мидаевым назван боем года по версии RCC MMA

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В Екатеринбурге прошла церемония награждения победителей премии RCC MMA.
Поединок между Игнатьевым и Мидаевым назван боем года по версии RCC MMA
  • Gettyimages.ru

Боем года стал поединок между Евгением Игнатьевым и Рахимом Мидаевым. Встреча завершилась победой Игнатьева решением судей — 29-28, 29-28, 29-28.

Другие победители премии RCC MMA

Бой пятилетия — Александр Шлеменко — Магомед Исмаилов;

Боец пятилетия — Иван Штырков;

Сабмишн года — Александр Васильев — Мишель Сильва;

Апсет пятилетия — Александр Илич — Шлеменко.

Ранее Борис Медведев стал бойцом года на премии RCC MMA.

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