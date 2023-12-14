Шлеменко: Илич должен поблагодарить меня за то, что у него увеличился гонорар

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал, за что его должен поблагодарить серб Александр Илич перед реваншем на турнире RCC 17.

«Илич должен поблагодарить меня за то, что у него увеличился гонорар. Потому что такой гонорар он получает благодаря мне. И первый, и второй раз. Хейтеры сейчас скажут: «Как так? Ты много на себя берёшь!» Но я говорю как есть», — приводит слова Шлеменко Metaratings.

Поединок между спортсменами пройдёт 15 декабря в Екатеринбурге.

Первый бой между ними прошёл 26 августа 2022 года и завершился победой сербского бойца техническим нокаутом на первой минуте.

Ранее Шлеменко и Илич прошли процедуру взвешивания перед боем.