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Эдвардс победил Ковингтона и защитил титул UFC в полусреднем весе

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Британский боец смешанных единоборств (ММА) Леон Эдвардс одержал победу над американцем Колби Ковингтоном на 296-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе (США).

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой 32-летнего британца единогласным решением судей.

Таким образом, боец защитил титул чемпиона UFC в полусредней весовой категории.

На счету Эдвардса 22 победы и три поражения в 25 боях MMA. У 35-летнего американского бойца 17 побед и четыре поражения.

Ранее сообщалось, что бразильский боец MMA Алешандре Пантожа победил американца Брендона Ройвала и защитил титул UFC в наилегчайшем весе.

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