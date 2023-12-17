Эдвардс победил Ковингтона и защитил титул UFC в полусреднем весе
Поединок продлился все пять раундов и завершился победой 32-летнего британца единогласным решением судей.
Таким образом, боец защитил титул чемпиона UFC в полусредней весовой категории.
На счету Эдвардса 22 победы и три поражения в 25 боях MMA. У 35-летнего американского бойца 17 побед и четыре поражения.
Ранее сообщалось, что бразильский боец MMA Алешандре Пантожа победил американца Брендона Ройвала и защитил титул UFC в наилегчайшем весе.