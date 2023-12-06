Выдвижение в президенты, подозрения в «распространении ненависти» и трилогия с Диасом: Макгрегор не даёт забыть о себе

Конор Макгрегор высказался о возможности баллотироваться в президенты Ирландии и сравнил себя с потенциальными конкурентами на выборах. А также в жёсткой манере прокомментировал беспорядки в Дублине, из-за чего полиция открыла в его отношении расследование по делу о «распространении ненависти». Помимо прочего, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях заявил о намерении провести четвёртый бой с Дастином Порье, а генеральный директор промоушена Дана Уайт объявил о сроках возвращения скандальной звезды в октагон.

Кандидат в президенты

С того момента, как Конор Макгрегор последний раз заходил в клетку, прошло уже почти два с половиной года. В июле 2021-го бывший чемпион UFC в двух весовых категориях сломал ногу в третьем бою с Дастином Порье и потерпел от него второе поражение подряд. И хотя ирландец уже давно восстановился от тяжелейшей травмы и неоднократно рассказывал о скором возвращении в октагон, пока так и не подтвердил слова делом.

Но, несмотря на отсутствие серьёзных достижений в последнее время, Макгрегор не стал вести себя менее эпатажно. Так, на днях он опубликовал в соцсети X (ранее Twitter) собственную фотографию девятилетней давности, на которой он запечатлён в белом костюме, с подписью: «Ирландия, твой президент».

Казалось, это всего лишь очередная попытка Макгрегора развлечь подписчиков и немного привлечь к себе внимание. Но потом сам боец решил развить тему и принялся всерьёз рассуждать о перспективах в президентской гонке. Так, он прошёлся по потенциальным «конкурентам» в борьбе за пост главы государства и рассказал, как бы всё изменилось в случае его победы на выборах.

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«Вот мои потенциальные соперники, если я буду баллотироваться: Джерри [Адамс] — 78 лет, Берти [Ахерн] — 75 лет и Энда [Кенни] — 74 года. Каждый из них неразрывно связан с политикой своей партии. Независимо от того, что чувствует общественность за пределами этих партий, которые служат себе, а не народу. С другой стороны, есть я — мне 35 лет. Молодой, активный, полный энтузиазма, новое заинтересованное лицо в этой игре. Я слушаю, поддерживаю, адаптируюсь. У меня нет партийной принадлежности, предвзятости и фаворитизма. Эти люди действительно были бы привлечены к ответственности за нынешнее изменение общественных настроений. Я бы даже вынес всё это на голосование. Проводил бы его каждую неделю. Могу спонсировать. У власти был бы не я в качестве президента, а народ Ирландии. Это были бы я и вы», — написал Макгрегор.

И хотя изначально всё это было похоже на шутку, со временем многие всерьёз восприняли заявления Макгрегора. Более того, одна британская букмекерская контора даже начала принимать ставки на тему выдвижения звезды MMA в президенты Ирландии. Правда, в успех кампании не верили. Если коэффициент на его участие в выборах 2025 года составил 9,0, то на победу — 201,0.

Подозреваемый в «распространении ненависти»

При этом заявления Макгрегора о готовности побороться за пост главы государства могут быть связаны с недавними событиями в Ирландии. В конце ноября по Дублину прокатилась волна беспорядков после инцидента с нападением на детей, в результате чего были задержаны 34 человека. В свою очередь, спортсмен не остался в стороне и в жёсткой форме призвал правительство взять ситуацию под контроль.

«Не оправдываю вчерашних беспорядков и нападений на наших сотрудников правопорядка, исполнявших свой долг. Не оправдываю грабежи и ущерб, нанесённый магазинам. Случившееся ночью ничем не помогло решить те проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Но я всё же понимаю недовольство и осознаю необходимость действий для начала перемен. И быстро! Я занят организацией. Поверьте, я куда более организован, у меня есть поддержка. Помяните моё слово, Ирландию ждут перемены, необходимые перемены. Если они не примут в ближайшее время свой план по обеспечению безопасности Ирландии, это сделаю я», — написал Макгрегор в X, но потом удалил сообщение.

Тем не менее СМИ успели растиражировать слова Макгрегора, и ими заинтересовались в полиции. В отношении экс-чемпиона UFC инициировали расследование по подозрению в «распространении ненависти». Однако он сам поспешил заверить, что связывал преступность не с мигрантами, а с неудачами правительства в вопросе обеспечения безопасности граждан. По его словам, необходимо создать новую группу для оценки въезжающих в страну людей и депортировать нелегалов и преступников.

Однако не только политикой был занят Макгрегор в последние две недели. 1 декабря он отмечал рождение четвёртого ребёнка, о чём рассказал в социальных сетях. Ирландец опубликовал фотографии из больницы с новорождённым мальчиком и поблагодарил свою девушку Ди Девлин.

Примечательно, что в середине месяца Макгрегор посетил Саудовскую Аравию, где произвёл впечатление на российского чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрия Бивола.

«Удалось пообщаться с Мэнни Пакьяо, Майком Тайсоном, потом с кем-то ещё… С Конором Макгрегором и Исраэлем Адесаньей… Конор же показался каким-то своим парнем из района. Он так спокойно разговаривает, весело. Обменялись фразами», — признался Бивол в интервью YouTube-каналу «Мир Бокса».

Будущий оппонент Диаза или Порье

В то же время Макгрегор продолжает раскручивать свой очередной, 29-й поединок в смешанных единоборствах, который может состояться в следующем году. Во всяком случае в этом уверен глава UFC Дана Уайт. По его словам, схватка с участием Конора пройдёт в 2024-м с вероятностью 100%, причём противником станет не кто иной, как Майкл Чендлер. Вместе с американцем они выступали в качестве тренеров в рамках 31-го сезона The Ultimate Fighter.

Правда, в спортивном сообществе ходят слухи, что отсутствие официальной информации о грядущей дуэли может говорить о попытке UFC устроить более масштабную битву для одной из своих главных звёзд. Например, с тем же Порье, о чём сам Макгрегор говорил пару недель назад. По его мнению, их история противостояния ещё не окончена, а четвёртая встреча в октагоне необходима.

Схожего мнения придерживается и сам Порье, в последнее время чередующий победы и поражения. За два года он успел досрочно уступить Чарльзу Оливейре в сражении за титул в лёгком весе, после чего «задушил» того же Чендлера и вновь вернулся в чемпионскую гонку. Но когда находился в шаге от статуса претендента, был жестоко бит Джастином Гэтжи в реванше и упустил возможность помериться силами с Исламом Махачевым.

И неудивительно, что в этой ситуации Порье выразил готовность вновь подраться с Макгрегором. Пусть он не видит причин для проведения этой схватки, готов вновь сойтись с ним в клетке и расставить все точки над «и» в их затянувшейся очной дуэли. Благо за участие в ней он может получить баснословный гонорар, несоизмеримый с его заработкам в недавних сражениях.

Однако у руководства UFC вполне могут быть и другие варианты. Во всяком случае так полагает бывший противник ирландца Эдди Альварес, по мнению которого руководство промоушена вполне может вести тайные переговоры с Нэйтом Диасом о проведении очередного поединка с Макгрегором.

Ранее Макгрегор и Диас дважды выясняли отношения в клетке. В марте 2016 года американец сенсационно «задушил» ирландца во втором раунде и нанёс тому первое поражение в UFC, но уже в августе тот закрыл его, взяв верх единогласным решением судей. И, если верить Tapology, тот турнир по-прежнему занимает третью строчку в числе самых прибыльных в истории лиги. Как считает Альварес, не попытаться устроить третий бой между Конором и Нэйтом было бы глупо, ведь тот вполне может если не установить рекорд по числу продаж платных трансляций (PPV), то хотя бы войти в число лидеров по данному показателю.