Российский боец UFC Царукян бросил вызов американцу Гэтжи

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян заявил о желании провести поединок с американским бойцом смешанных единоборств (MMA) Джастином Гэтжи.

«Гэтжи надо принимать этот вызов. Какие у Джастина варианты, с кем ещё он хочет подраться? Сколько собирается ждать титульный бой, ещё год?» — заявил Царукян в интервью MMA Hour.

Боец отметил, что хочет иметь два пояса UFC.

«Мы можем подраться за пояс BMF, оба заработаем денег. Джастин же уверенный в себе парень, надо соглашаться. Я заберу у Гэтжи этот пояс, хочу иметь сразу два», — сказал он.

Третьего декабря 27-летний россиянин нокаутировал американца Бенеила Дариуша в главном бою UFC Fight Night 233.

Ранее Царукян заявил о желании провести реванш с чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым.