Ирландская полиция открыла расследование из-за слов Макгрегора о беспорядках в Дублине
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Бойца подозревают «в распространении ненависти», сообщает The Telegraph.
23 ноября в Дублине было совершено нападение на прохожих. Пострадали пять человек, в числе которых пятилетняя девочка и женщина, которые получили серьёзные ранения.
После этого инцидента Макгрегор заявил о готовности самому в случае необходимости обеспечить безопасность Ирландии.
Ранее сообщалось, что Макгрегор допустил проведение четвёртого поединка против Дастина Порье.