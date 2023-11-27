Ирландская полиция открыла расследование из-за слов Макгрегора о беспорядках в Дублине

Ирландская полиция открыла расследование в отношении бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

Бойца подозревают «в распространении ненависти», сообщает The Telegraph.

23 ноября в Дублине было совершено нападение на прохожих. Пострадали пять человек, в числе которых пятилетняя девочка и женщина, которые получили серьёзные ранения.

После этого инцидента Макгрегор заявил о готовности самому в случае необходимости обеспечить безопасность Ирландии.

Ранее сообщалось, что Макгрегор допустил проведение четвёртого поединка против Дастина Порье.