Макгрегор допустил возможность участия в выборах президента Ирландии

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор допустил, что будет баллотироваться на пост президента Ирландии.

«Потенциальная конкуренция, если я буду баллотироваться: Джерри Адам — 78 лет, Берти Ахерн — 75 лет, Энда Кенни — 74 года. Каждый из них неразрывно связан с политикой своей партии. Эти партии управляют собой, а не людьми. И есть я — 35 лет, молодой, активный, увлечённый, свежая кровь в игре. Я слушаю, я поддерживаю, я адаптируюсь», — написал Макгрегор в своём аккаунте в социальной сети X.

Боец отметил, что у него нет принадлежности ни к какой партии.

«Не я был бы у власти в качестве президента, а народ Ирландии. Это были бы я и вы», — заявил он.

Следующие выборы президента Ирландии пройдут в 2025 году. Действующим президентом страны является Майкл Хиггинс.

Ранее сообщалось, что Макгрегор в четвёртый раз стал отцом.