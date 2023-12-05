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Джонс: новички требуют лишить меня чемпионского титула, это просто смешно

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Джон Джонс отреагировал на недавние призывы лишить его чемпионского титула.
Джонс: новички требуют лишить меня чемпионского титула, это просто смешно
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Graythen

«Я сталкиваюсь с самой жёсткой конкуренцией, которую мог предложить этот мир. Теперь есть новички, требующие лишить меня чемпионства. Ноль побед в поединках с легендами, ноль защит титула, но уже имеются мысли о том, что они могут что-то требовать от Даны. Это смешно», — написал Джонс в Twitter.

С предложением забрать титул у бойца выступил временный чемпион промоушена в том же весе Том Аспинэлл. По его словам, Джона стоит лишить звания из-за длительного простоя, который у него возник из-за травмы.

Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Стипе Миочича (20-4) на UFC 295. Травма вывела бойца из строя на восемь месяцев.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор допустил, что будет баллотироваться на пост президента Ирландии.

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