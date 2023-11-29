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Уайт гарантировал возвращение Макгрегора в 2024 году

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Президент UFC Дана Уайт рассказал, когда бывший чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор вернётся в октагон.
Уайт гарантировал возвращение Макгрегора в 2024 году
  • Gettyimages.ru

«100%, что он будет драться в следующем году. Сколько бы ни звучало разговоров о гонорарах бойцов, у Чендлера есть возможность сидеть без дела и ждать возвращения Макгрегора. Эти парни находятся в хорошем финансовом положении, поэтому могут ждать подходящего времени для поединка», — сказал Уайт в подкасте FULL SEND.

В июле 2021 года Макгрегор получил перелом ноги в третьем бою против американца Дастина Порье на 264-м номерном турнире UFC и с тех пор не провёл ни одного поединка.

Всего на его счету 22 победы в 28 боях. Он владел чемпионскими поясами UFC в лёгкой и полулёгкой весовых категориях.

Ранее ирландская полиция открыла расследование из-за слов Макгрегора о беспорядках в Дублине.

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