Чендлер: величайший в истории ММА камбэк Макгрегора пройдёт через меня

Легковес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майкл Чендлер рассказал о своих планах на будущее.

«Подраться на UFC 300 — это сценарий мечты для меня. Чендлер подерётся с Конором. Не знаю, когда и где, но это произойдет в следующем году точно. Величайший камбэк в истории ММА пройдёт через меня. Возвращение Конора завязано на мне», — цитирует Чендлера MMA Hour.

В июле 2021 года Макгрегор получил перелом ноги в третьем бою против американца Дастина Порье на 264-м номерном турнире UFC и с тех пор не провёл ни одного поединка.

Всего на его счету 22 победы в 28 боях. Он владел чемпионскими поясами UFC в лёгкой и полулёгкой весовых категориях. У Чендлера 23 победы и восемь поражений. Последний свой поединок он провёл 12 ноября 2022 года с Дастином Порье и проиграл сабмишном.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор допустил, что будет баллотироваться на пост президента Ирландии.