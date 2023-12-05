RT в Telegram
Подпишись

Чендлер: величайший в истории ММА камбэк Макгрегора пройдёт через меня

Короткая ссылка
Легковес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майкл Чендлер рассказал о своих планах на будущее.
Чендлер: величайший в истории ММА камбэк Макгрегора пройдёт через меня
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Подраться на UFC 300 — это сценарий мечты для меня. Чендлер подерётся с Конором. Не знаю, когда и где, но это произойдет в следующем году точно. Величайший камбэк в истории ММА пройдёт через меня. Возвращение Конора завязано на мне», — цитирует Чендлера MMA Hour.

В июле 2021 года Макгрегор получил перелом ноги в третьем бою против американца Дастина Порье на 264-м номерном турнире UFC и с тех пор не провёл ни одного поединка.

Всего на его счету 22 победы в 28 боях. Он владел чемпионскими поясами UFC в лёгкой и полулёгкой весовых категориях. У Чендлера 23 победы и восемь поражений. Последний свой поединок он провёл 12 ноября 2022 года с Дастином Порье и проиграл сабмишном.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор допустил, что будет баллотироваться на пост президента Ирландии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить