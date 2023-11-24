Дублин в огне: 34 человека задержаны за беспорядки в столице Ирландии после инцидента с нападением на детей

Полиция Дублина задержала 34 человека, причастных к беспорядкам в центре города. По словам министра юстиции Ирландии Хелен Мак-Энти, им грозит до десяти лет тюрьмы. Протестная демонстрация, переросшая в столкновения с полицией, разграбление магазинов и поджог автомобилей, была организована после того, как днём 23 ноября 50-летний мужчина напал с ножом на женщину и трёх детей. По данным СМИ, злоумышленник не является уроженцем Ирландии, но проживает в стране более 20 лет. Илон Маск на фоне беспорядков в Дублине вновь отметил, что в Европе нарастают настроения, способные привести к гражданской войне.

Прошедшая ночь в Дублине была ознаменована беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицейскими.

Вечером 23 ноября около двух сотен протестующих вышли на улицы в центре города, держа в руках флаги Ирландии и скандируя: «Жизни ирландцев имеют значение». Через некоторое время в полицейских полетели фаеры и сигнальные ракеты.

В дальнейшем демонстранты перешли к погрому на улицах, разграбив ряд магазинов. Также они подожгли несколько автомобилей, в том числе машину полиции, трамваи и автобусы, говорится в статье Ирландской телерадиовещательной компании (RTE).

К утру ситуация на улицах ирландской столицы вернулась в норму.

«Центр Дублина сейчас спокоен и возвращается к нормальной жизни», — заявил старший суперинтендант полицейской службы Республики Ирландия Патрик Мак-Минамин, подчеркнув, что беспорядки были вызваны «необоснованным хулиганством», а некоторые стражи правопорядка подверглись нападениям.

В свою очередь, комиссар полиции Дрю Харрис отметил, что за беспорядками стоит «группировка сумасшедших хулиганов, движимая ультраправой идеологией». По итогам ночи за нарушение общественного порядка были задержаны 34 человека, 32 из них уже сегодня предстанут перед судом.

Согласно данным полиции, за ночь были разграблены или серьёзно повреждены 13 магазинов, сгорели после поджога 11 автомобилей полиции, три автобуса и трамвай.

При этом один из полицейских был серьёзно ранен, его коллеги получили незначительные ранения.

«Мы собираемся провести фундаментальный пересмотр нашей политики по поддержанию общественного порядка. Мы не сталкивались с подобным на протяжении последних десятилетий. Очевидно, что люди радикализировались в социальных сетях», — сказал Харрис.

Как отметила министр юстиции Хелен Мак-Энти, участникам беспорядков может грозить до десяти лет тюрьмы, а тем, кто совершил нападение на сотрудников полиции, — до 12 лет ограничения свободы.

Причина протеста

Днём 23 ноября около 13:00 по местному времени (16:00 мск) возле начальной католической школы, расположенной неподалёку от площади Парнелл-сквер, вооружённый ножом 50-летний мужчина напал на людей. От его действий пострадали 30-летняя женщина, две девочки пяти и шести лет, а также шестилетний мальчик.

Всех их госпитализировали. По последним данным, пятилетняя девочка — «в тяжёлом состоянии», женщина тоже находится в больнице с серьёзными ранениями.

Злоумышленник, который также получил ранения, был госпитализирован. По неподтверждённым данным, подозреваемый является уроженцем другого государства, из которого он приехал в Ирландию более 20 лет назад, после чего получил гражданство республики.

Вооружённый ножом житель Дублина ранил пятерых прохожих

Добавим, что президент Ирландии Майкл Хиггинс после произошедшего предупреждал, что инцидент может «использоваться группами, преследующими собственные интересы».

«Полиция заслуживает всей нашей поддержки во время разбирательства. Полиция занимается этим ужасным инцидентом. Тот факт, что им воспользовались некоторые группы, повестка которых противоречит принципу социальной инклюзивности, заслуживает порицания и осуждения со стороны всех, кто верит в верховенство права и демократию», — заметил он.

«Европа движется к гражданской войне»

На фоне беспорядков в Дублине журналист и политический обозреватель Ян Майлз Чеонг в соцсетях заявил, что Илон Маск был прав, говоря о том, что Европа движется к гражданской войне.

Сам американский миллиардер позднее прокомментировал пост журналиста, написав: «Градус конфликта растёт с каждым годом, если не месяцем».

Также по теме На Лампедузе произошли беспорядки из-за прибытия рекордно большого числа мигрантов На итальянском острове Лампедуза, где число нелегальных мигрантов превысило число местных жителей, произошли столкновения. Власти...

Опрошенные RT эксперты также констатируют усиление протестных настроений в Европе.

По мнению заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, члена Общественной палаты России Никиты Данюка, это не в последнюю очередь связано с тем, что Брюссель руководствуется не интересами граждан ЕС, а политической конъюнктурой.

«Объективно, что то количество противоречий, которое накопилось в Европе, начинает очень сильно раздражать страны, где ещё остались хоть какие-то намёки на гражданское общество. Поэтому мы видим всё больше и больше противоречий, внутренних конфликтов. Всё больше политиков, которые ориентированы на внутренние проблемы и заботы о гражданах, побеждают на выборах», — подчеркнул он.

В свою очередь, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина отметила, что данная тенденция наблюдается на протяжении последних пяти лет и теперь серьёзную активность проявляют жители не только больших городов, но и периферийных.

«Это как раз и есть тот самый признак недовольства масс, граждан, общества. Уже всем очевидно, что всё идёт к ослаблению, экономика не развивается, люди теряют рабочие места каждый день, каждый день происходят банкротства. Но при этом зарабатывают транснациональные корпорации. Оснований более чем достаточно. Но тут ещё добавляются совершенно новые угрозы: это угрозы, связанные с конфликтами, прежде всего Ближний Восток. Число беженцев будет расти, а это социальная нагрузка на общество», — пояснила собеседник RT.