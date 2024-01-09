Вартанян считает Царукяна фаворитом в поединке с Оливейрой на турнире UFC
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«Думаю, соотношение в этом поединке 60 на 40 в пользу Царукяна. Он провёл хороший лагерь, находится в хорошей форме и неудобен для Оливейры», — цитирует Вартаняна «РБ Спорт».
Бой между спортсменами состоится на турнире UFC 300, который пройдёт в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе.
Победитель поединка сразится с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.
Ранее Оливейра отреагировал на проведение поединка с Царукяном на турнире UFC.