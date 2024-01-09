Вартанян считает Царукяна фаворитом в поединке с Оливейрой на турнире UFC

Боец ММА Эдуард Вартанян высказался о поединке между россиянином Арманом Царукяном и бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 300.

«Думаю, соотношение в этом поединке 60 на 40 в пользу Царукяна. Он провёл хороший лагерь, находится в хорошей форме и неудобен для Оливейры», — цитирует Вартаняна «РБ Спорт».

Бой между спортсменами состоится на турнире UFC 300, который пройдёт в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе.

Победитель поединка сразится с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.

Ранее Оливейра отреагировал на проведение поединка с Царукяном на турнире UFC.