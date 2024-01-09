Оливейра — о поединке с Царукяном: лев лёгкого дивизиона проголодался
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«Я пришёл объявить о своём следующем бое на UFC 300. Давайте сделаем всё возможное, потому что лев лёгкого дивизиона проголодался», — написал Оливейра в соцсетях.
Бой между спортсменами состоится на турнире UFC 300, который пройдёт в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе.
Победитель поединка сразится с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.
Ранее сообщалось, что бой Махачева попал в топ-3 в 2023 году по версии MMA News Awards.