Оливейра — о поединке с Царукяном: лев лёгкого дивизиона проголодался

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра отреагировал на проведение поединка с россиянином Арманом Царукяном на турнире UFC 300.

«Я пришёл объявить о своём следующем бое на UFC 300. Давайте сделаем всё возможное, потому что лев лёгкого дивизиона проголодался», — написал Оливейра в соцсетях.

Бой между спортсменами состоится на турнире UFC 300, который пройдёт в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе.

Победитель поединка сразится с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.

Ранее сообщалось, что бой Махачева попал в топ-3 в 2023 году по версии MMA News Awards.