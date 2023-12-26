Алексахин: Царукян входит в тройку сильнейших легковесов UFC
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«По моему мнению, сейчас Царукян входит в тройку сильнейших легковесов UFC. Он мог пробиться в неё и раньше, но с ним никто не хотел драться. Молодой, активный, горячий, голодный. Думаю, Арман спокойно может конкурировать с теми же Гэтжи, Оливейрой, Майклом Чендлером», — сказал он RT.
Полностью интервью Алексахина читайте на сайте RT.
Ранее Алексахин заявил, что ему любопытно было бы посмотреть на Макгрегора в 77 кг.