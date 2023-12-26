Алексахин: Царукян входит в тройку сильнейших легковесов UFC

Бывший боец PFL Николай Алексахин высказал своё мнение об Армане Царукяне.

«По моему мнению, сейчас Царукян входит в тройку сильнейших легковесов UFC. Он мог пробиться в неё и раньше, но с ним никто не хотел драться. Молодой, активный, горячий, голодный. Думаю, Арман спокойно может конкурировать с теми же Гэтжи, Оливейрой, Майклом Чендлером», — сказал он RT.

Полностью интервью Алексахина читайте на сайте RT.

Ранее Алексахин заявил, что ему любопытно было бы посмотреть на Макгрегора в 77 кг.