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Алексахин заявил, что ему любопытно было бы посмотреть на Макгрегора в 77 кг

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Бывший боец PFL Николай Алексахин высказал своё мнение о возвращении в октагон экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
Алексахин заявил, что ему любопытно было бы посмотреть на Макгрегора в 77 кг
  • Gettyimages.ru
  • © Justin Setterfield

«Это большая личность. Лично я нормально к нему отношусь. Макгрегор очень многое сделал для развития смешанных единоборств, спортсменов, добился колоссального успеха. Возможно, он вновь сможет разжечь в себе огонь. Ведь чтобы успешно выступать, необходимо быть мотивированным. Конечно, финансовый вопрос тоже играет важную роль, но спортивные результаты должны быть на первом месте.

Мне бы хотелось увидеть очередной поединок с участием Макгрегора. Но при условии, что он будет в хороших кондициях, а не просто выйдет отбыть номер и забрать гонорар. В любом случае, было бы любопытно посмотреть на него в 77 кг. В лёгкий вес он теперь вряд ли опустится», — сказал он RT.

Полностью интервью Алексахина читайте на сайте RT.

Ранее Алексахин заявил, что Царукян обоснованно бросает вызов Махачеву.

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