Алексахин считает, что Царукян обоснованно бросает вызов Махачеву

Бывший боец PFL Николай Алексахин ответил на вопрос, способен ли Арман Царукян составить конкуренцию Исламу Махачеву в случае проведения реванша.

«Конечно. Арману всего 27 лет, он до сих пор развивается и даже не вышел на пик. С Исламом он бился в дебютном поединке: вышел на коротком уведомлении и закатил настоящее шоу. А теперь досрочно победил топового соперника в лице Бенеила Дариуша. В целом Царукян всё делает правильно. Да, он бросает вызовы и тому же Исламу, и другим, но делает это обоснованно. В США такое ценится.

Да, это вряд ли поможет ему стать следующим претендентом на титул. Матчмейкеры ещё не сказали, кто именно станет соперником Махачева, но, скорее всего, это будет Джастин Гэтжи. В то время как Царукян померится силами с Чарльзом Оливейрой. Думаю, это будет логично», — сказал он RT.

Полностью интервью Алексахина читайте на сайте RT.

Ранее сообщалось, что Махачев планирует провести следующий бой 9 марта.