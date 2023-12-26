RT в Telegram
Подпишись

Алексахин считает, что Царукян обоснованно бросает вызов Махачеву

Короткая ссылка
Бывший боец PFL Николай Алексахин ответил на вопрос, способен ли Арман Царукян составить конкуренцию Исламу Махачеву в случае проведения реванша.
Алексахин считает, что Царукян обоснованно бросает вызов Махачеву
  • Gettyimages.ru
  • © Cooper Neill

«Конечно. Арману всего 27 лет, он до сих пор развивается и даже не вышел на пик. С Исламом он бился в дебютном поединке: вышел на коротком уведомлении и закатил настоящее шоу. А теперь досрочно победил топового соперника в лице Бенеила Дариуша. В целом Царукян всё делает правильно. Да, он бросает вызовы и тому же Исламу, и другим, но делает это обоснованно. В США такое ценится.

Да, это вряд ли поможет ему стать следующим претендентом на титул. Матчмейкеры ещё не сказали, кто именно станет соперником Махачева, но, скорее всего, это будет Джастин Гэтжи. В то время как Царукян померится силами с Чарльзом Оливейрой. Думаю, это будет логично», — сказал он RT.

Полностью интервью Алексахина читайте на сайте RT.

Ранее сообщалось, что Махачев планирует провести следующий бой 9 марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить