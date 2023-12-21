Махачев планирует провести следующий бой 9 марта

Менеджер бойца смешанных единоборств (MMA) чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева Ризван Магомедов рассказал, что россиянин может провести свой следующий поединок в марте.

«Нацеливаемся на 9 марта. Но пока ждём, сможет ли UFC договориться с кем-то из соперников. Если не получится, тогда будут другие сроки», — приводит слова Магомедова ТАСС.

21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

На счету 32-летнего бойца 25 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Ранее Махачев заявил, что Эдвардс должен стать его следующим соперником.