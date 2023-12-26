«Входит в тройку сильнейших легковесов UFC»: Алексахин — о прогрессе Царукяна, возвращении Макгрегора и продаже Bellator

Арман Царукян может на равных конкурировать за звание первого претендента на титул UFC в лёгком весе. Об этом в интервью RT заявил бывший боец PFL Николай Алексахин. Но в то же время он уверен, что следующим право сразиться с Исламом Махачевым, скорее всего, получит Джастин Гэтжи. Также полусредневес рассказал, почему подписал контракт с RCC, а не ACA, в чём минусы системы проведения турниров PFL, ждёт ли возвращения Конора Макгрегора и как отреагировал на завершение карьеры Фёдора Емельяненко.

— Недавно в ходе одного из интервью вы сказали, что после возвращения в Россию вам поступали предложения от двух крупных российских промоушенов. И в итоге вы выбрали RCC. Почему?

— У нас с организаторами достаточно хорошие отношения. Уже выступал в этой лиге до того, как отправиться в Америку. В RCC мне предложили хорошие условия, а я согласился.

— В ACA вас тоже звали или до детальных переговоров дело не дошло?

— Да, в ACA также проявляли интерес ко мне. Была возможность поучаствовать в Гран-при. Но не сошлись в определённых вопросах.

— А вернуться в AMC Fight Nights вам не предлагали?

— Нет. Хотя я также дрался там, хорошо знаком с Камилом Гаджиевым. Но лига не так часто проводит турниры, там своя атмосфера. Да и в полусреднем весе бьются три-четыре человека из моего зала. Было бы неудобно и неинтересно сражаться друг с другом.

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— Как в целом оцените развитие промоушена в последние годы?

— Fight Nights всегда старался приглашать на шоу медийных ребят. И организация не изменяет себе, просто немного сместился вектор. Например, среди участников мы можем видеть известных представителей поп-MMA. Главный вопрос в том, как часто лига будет проводить турниры. Хотя определённую нишу она заняла, а в Москве всегда устраивает зрелищные шоу.

— В своё время ходили слухи о возможном переходе AMC Fight Nights под контроль ACA. Как реагировали на это?

— Сложно сказать, зачем это нужно ACA. Просто получить в распоряжение контракты бойцов? Не вижу в этом большого смысла. В любом случае впоследствии данные сведения не подтвердились.

— Для российских MMA это наверняка было бы негативным событием, ведь у спортсменов и так немного площадок для выступлений.

— Безусловно. Если посмотреть, то в России серьёзные промоушены можно пересчитать по пальцам. За исключением RCC, ACA и AMC Fight Nights, на регулярной основе шоу устраивают разве что Open FC, MMA Series и Ural FC. В результате ребятам просто негде драться. Из-за этого кто-то уходит в поп-MMA, ведь там можно биться чаще.

— Если говорить об RCC, то промоушен специализируется на громких боях, но не имеет титулов, системы рейтингов. Непривычно после PFL с их регулярным чемпионатом и плей-офф?

— Не думал об этом. Да, сейчас ситуация такая, но не стал бы исключать того, что в дальнейшем RCC станет разыгрывать пояса и в смешанных единоборствах. Ведь в кикбоксинге они уже сделали это. На том же 17-м турнире новым чемпионом в полусредней категории стал мой товарищ Эдуард Сайк.

Так или иначе, пока меня это не беспокоит. В настоящий момент важно не простаивать, драться с сильными оппонентами и продолжать расти.

— На ваш взгляд, промоушен может существовать без титулов и рейтингов?

— Насколько понимаю, определённый список сильнейших бойцов дивизиона всё же есть, и он играет важную роль при организации будущих схваток. При этом необходимо понимать, зачем RCC вообще занимается этим. Их главная цель заключается в популяризации смешанных боевых искусств на Урале, развитии команды спортсменов. И это уже достойно уважения. Но лично я верю, что в скором времени лига всё же начнёт разыгрывать титулы.

— Однажды вы сказали, что в споре с Bellator сделали выбор в пользу PFL именно из-за желания принять участие в Гран-при. Не жалеете об этом?

— Ни капли, а зачем? Провёл там несколько поединков, понял ряд нюансов, которые всплывают, если заходишь в клетку каждые полтора месяца. В Bellator же далеко не всем дают драться часто. Конечно, некоторым спортсменам не приходится жаловаться, но есть и обратные примеры. Я четырежды бился в PFL за три года, хотя мог и больше. Но дважды подхватил инфекцию, а ещё раз заболел коронавирусом, из-за чего не смог подготовиться к схватке.

— Насколько вам нравится система сезонов, которая применялась в PFL?

— На самом деле, там много нюансов. При этом в PFL не скрывают, что пытаются протаскивать дальше своих спортсменов. Тех, кто им интересен. Но это лишний повод побеждать досрочно, чтобы такой возможности попросту не оставалось.

На мой взгляд, данная система имеет право на жизнь. Не назвал бы это плохой идеей. Но она не очень подходит тем спортсменам, которые много гоняют, ведь через каждые полтора месяца тебе нужно приводить вес в норму. А это непросто, если ты постоянно должен сбрасывать лишние 15 кг.

— Сколько гоняли вы?

— До десяти килограммов, поэтому мне было попроще. Но перед вторым боем организм всё равно давал сбой. Например, у меня был стафилококк, другие тоже испытывали проблемы со здоровьем. И это не стечение обстоятельств, трудности были практически у всех. Лично меня мотивировала лишь возможность регулярно биться. Для меня это кайф. Ненавижу сидеть без дела, постоянно тренируюсь, ведь я фанат спорта.

— Многие бойцы признаются, что в свободное время не любят смотреть MMA, им хватает работы в зале. Вы не из их числа?

— Это точно не про меня. Я постоянно смотрю бои. Мне нравится наблюдать за потенциальными соперниками, российскими и зарубежными звёздами. В последнее время в список самых ожидаемых для меня входили поединки между Сергеем Павловичем и Томом Аспиналлом, Иржи Прохазкой и Алексом Перейрой. Было бы очень любопытно посмотреть и за дуэлью Джона Джонса со Стипе Миочичем, но та не состоялась. Также здорово выступил Арман Царукян.

— В 2019 году Царукян лишь судейским решением уступил Исламу Махачеву и с тех пор регулярно заявляет о желании провести реванш с действующим чемпионом UFC. Он способен составить ему конкуренцию?

— Конечно. Арману всего 27 лет, он до сих пор развивается и даже не вышел на пик. С Исламом он бился в дебютном поединке: вышел на коротком уведомлении и закатил настоящее шоу. А теперь досрочно победил топового соперника в лице Бенеила Дариуша. В целом, Царукян всё делает правильно. Да, он бросает вызовы и тому же Исламу, и другим, но делает это обоснованно. В США такое ценится.

Да, это вряд ли поможет ему стать следующим претендентом на титул. Матчмейкеры ещё не сказали, кто именно станет соперником Махачева, но скорее всего это будет Джастин Гэтжи. В то время как Царукян померится силами с Чарльзом Оливейрой. Думаю, это будет логично.

— Если вынести Махачева за скобки, включили бы Царукяна в топ-3 лёгкого веса UFC?

— По моему мнению, сейчас Царукян входит в тройку сильнейших легковесов UFC. Он мог пробиться в неё и раньше, но с ним никто не хотел драться. Молодой, активный, горячий, голодный. Думаю, Арман спокойно может конкурировать с теми же Гэтжи, Оливейрой, Майклом Чендлером.

— Но ведь есть ещё и Дастин Порье…

— Он уже возрастной. Мне кажется, Порье «наелся» смешанными единоборствами и уже не имеет титульных амбиций, а заинтересован в больших, денежных боях. И его можно понять. У Дастина было два похода за трофеем, оба из которых завершились неудачей, если не считать завоевание временного пояса. Думаю, его больше привлекает четвёртая встреча с Конором Макгрегором. Быть может, в будущем всё срастётся, и они снова сойдутся в октагоне.

— Как считаете, Макгрегор всё же вернётся в клетку?

— Это большая личность. Лично я нормально к нему отношусь. Макгрегор очень многое сделал для развития смешанных единоборств, спортсменов, добился колоссального успеха. Возможно, он вновь сможет разжечь в себе огонь. Ведь чтобы успешно выступать, необходимо быть мотивированным. Конечно, финансовый вопрос тоже играет важную роль, но спортивные результаты должны быть на первом месте.

— В июле Макгрегору исполнилось 35 лет, а с момента последней схватки прошло уже почти два с половиной года. Возможно, уже стоит отказаться от идеи с возвращением?

— Мне бы хотелось увидеть очередной поединок с участием Макгрегора. Но при условии, что он будет в хороших кондициях, а не просто выйдет отбыть номер и забрать гонорар. В любом случае, было бы любопытно посмотреть на него в 77 кг. В лёгкий вес он теперь вряд ли опустится.

— Раз речь зашла о вашей категории, вы наверняка смотрели поединок между Садибу Си и Магомедом Магомедкеримовым в финале нынешнего сезона PFL. Были удивлены, что россиянин так легко разобрался с вашим бывшим соперником?

— Нет, сам ставил на Магомеда. В 2021-м пути ребят уже пересекались и тогда соотечественник уверенно взял верх. Можно сказать, для Садибу Си он является чем-то вроде криптонита. Ведь Магомедкеримов тоже очень высокий, с длинными «рычагами», способен здорово работать на дальней дистанции. Но ключевым фактором всё равно стала борьба. Перед вылетом на RCC 17 встретился с ним в зале, поздравил. Что сказать, тигр.

— У вас не складывается впечатления, что Магомедкеримов пересидел в PFL? Возможно, ему уже стоит отправиться в UFC?

— Не вижу в этом смысла. Он двукратный победитель Гран-при, заработал хорошие деньги, обеспечил семью. Понятно, UFC — самый популярный MMA-промоушен, но уходить из PFL и получать условные $20 тыс. за схватку… Думаю, это того не стоит.

— А как же шанс сразиться с сильнейшими в мире?

— В скором времени Магомедкеримова ждёт очень знаковая битва с действующим чемпионом Bellator в полусреднем весе Джейсоном Джексоном. Более чем достойный и интересный вызов. Кроме того, совсем скоро Магомед планировал завершать карьеру, если не ошибаюсь. Всё же в январе ему исполнится 34 года. А в этом случае резона переходить в другую организацию и вовсе нет.

— Что бы вы выбрали — отправиться в условный Bellator или PFL на более высокий гонорар или подписаться на минимальный контракт в UFC?

— Думаю, сейчас отдал бы предпочтение UFC, но однозначно сказать сложно. Ведь мне абсолютно неясна судьба Bellator и PFL. В каком формате будут существовать лиги, будет ли они обе проводить собственные турниры или объединятся под эгидой Professional Fighters League. Общаюсь со многими ребятами, но никто пока не знает наверняка. Говорят, в скором времени наступит определённость.

— В своё время в Bellator восхищались полутяжёлым дивизионом и называли его чуть ли не сильнейшим в индустрии. Если говорить о полусредней категории, где подбор спортсменов лучше — в объединённом промоушене или UFC?

— Думаю, они примерно на одном уровне. Причём это касается не только представителей топ-10, но и чемпионов. Если бы Леону Эдвардсу пришлось биться с тем же Магомедкеримовым или Джексоном, ему было бы непросто. Явного фаворита определить невозможно.

— Если судить по социальным сетям, вы по-прежнему часто посещаете США. Когда последний раз были там?

— В августе. Сопровождал моего друга Дениса Тюлюлина на его очередной бой в UFC. В целом, с туристическими целями в США почти не ездил. Либо дрался сам, либо поддерживал коллег. Но в декабре у меня закончилась виза, пока не продлил.

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— Зачастую приходится слышать мнение, что в США условия для тренировок лучше. Неужели в России нет залов такого же уровня?

— Почему? Взять хотя бы Evolve в Москве, где я сам тренируюсь. Через него проходит очень много ребят, да и спортсмены из Азии приезжают сюда готовиться к своим поединкам. Очень хороший состав в полусреднем и среднем весах, а также более лёгких дивизионах. Со спарринг-партнёрами проблем нет. Можно найти кого-угодно — борца, ударника, грэпплера. Но есть и другие команды. Те же «Архангел Михаил», «Шторм», Fedor Team.

— Насколько известно, знакомство с Фёдором Емельяненко сыграло важную роль в вашей карьере.

— По сути, моя профессиональная карьера началась в его команде. Пробыл там достаточно долгое время и нахожусь в нормальных отношениях с тренерами, ребятами. Могу в любой момент приехать на сборы. Но в определённый момент посчитал правильным посещать разные залы и развиваться дальше.

— Следовательно, вам не близка философия тех же Макгрегора и Джонса, которые почти всю карьеру работали в одном лагере?

— Важнее не сам зал, а команда. Поэтому заключительную подготовку к турниру предпочитают проводить со своими ребятами и тренерами, которых знаю долгое время. При этом начать сборы могу с поездки в горы или Таиланд. Зависит от того, что именно нужно подтянуть — ударку или борьбу.

— В 2023 году Емельяненко потерпел поражение от Райана Бейдера в реванше и завершил карьеру. Время пришло?

— Возраст берёт своё, да и мотивации продолжать драться, наверное, не осталось. Чтобы выступать на высочайшем уровне нужно постоянно тренироваться. Да, Фёдор помогал воспитанникам, регулярно проводил сборы… Конечно, хотелось бы увидеть его победу в последнем поединке, но выбирать не приходится.

Емельяненко — это целая эпоха в истории MMA. Всегда равнялся на него, моё становление проходило в его команде. На мой взгляд, он правильно поступил, повесив перчатки на гвоздь.