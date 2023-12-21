Тактаров: если Махачев наберёт мышцу, сможет пойти на категорию выше

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров высказал мнение, что чемпион организации в лёгком весе Ислам Махачев может стать лучшим в другой весовой категории.

«Для Махачева реально всё. Искренне верю, если он наберёт мышцу, сможет пойти на категорию выше, а потом и ещё. Другой вопрос, надо ли это ему. В каком-то возрасте ты начинаешь уже деньги зарабатывать. Но ему это всё по силам», — цитирует Тактарова «Спорт-Экспресс».

21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

На счету 32-летнего бойца 25 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Ранее Махачев заявил, что Эдвардс должен стать его следующим соперником.