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Сехудо считает, что Махачев должен провести свой следующий поединок с Эдвардсом

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо назвал следующего предпочтительного соперника для россиянина Ислама Махачева.

«Леон Эдвардс против Ислама Махачева — это бой, который должен состояться в 2024 году. Дана, сделай это возможным», — написал Сехудо в соцсетях.

21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил австралийца нокаутом в первом раунде.

На счету 32-летнего бойца 25 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Ранее сообщалось, что Махачев планирует провести следующий бой 9 марта.

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