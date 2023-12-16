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Алексахин считает Эдвардса фаворитом титульного боя с Ковингтоном

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Российский боец смешанных единоборств Николай Алексахин думает, что англичанин Леон Эдвардс сможет защитить титул в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусредней весовой категории с американцем Колби Ковингтоном.
Алексахин считает Эдвардса фаворитом титульного боя с Ковингтоном
  • Gettyimages.ru

«Эдвардс — фаворит в бою с Ковингтоном. Леон — голодный спортсмен и будет сверхмотивирован. А против Колби будет играть и тот факт, что биться он будет после длительного простоя. Да, он в целом дерётся не так часто, быть может, так ему удобно. Но это может стать важным фактором. В целом Ковингтон мне не очень симпатичен как человек. Да и его выступления не впечатляют. Да, он берёт напором, обладает фантастическим «кардио». Но не моё», — заявил Алексахин RT.

Россиянин также признался, что ему нравится манера ведения боя Эдвардса, поскольку он тоже ударник.

«И это тоже. У Леона хороший тайминг, очень тяжёлые удары», — добавил Алексахин.

Эдвардс встретится с Ковингтоном 17 декабря в титульном поединке UFC 296 в Лас-Вегасе.

На счету 32-летнего Эдвардса 21 победа (семь — нокаутом, 11 —  решением, три — сабмишном) и три поражения. В активе 35-летнего Ковингтона 17 побед (две — нокаутом, девять — решением, шесть — сабмишном) и три поражения.

Ранее сообщалось, что Алексахин победил Магомедсайгида Алибекова техническим нокаутом за 39 секунд.

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