Алексахин считает Эдвардса фаворитом титульного боя с Ковингтоном
- Gettyimages.ru
«Эдвардс — фаворит в бою с Ковингтоном. Леон — голодный спортсмен и будет сверхмотивирован. А против Колби будет играть и тот факт, что биться он будет после длительного простоя. Да, он в целом дерётся не так часто, быть может, так ему удобно. Но это может стать важным фактором. В целом Ковингтон мне не очень симпатичен как человек. Да и его выступления не впечатляют. Да, он берёт напором, обладает фантастическим «кардио». Но не моё», — заявил Алексахин RT.
Россиянин также признался, что ему нравится манера ведения боя Эдвардса, поскольку он тоже ударник.
«И это тоже. У Леона хороший тайминг, очень тяжёлые удары», — добавил Алексахин.
Эдвардс встретится с Ковингтоном 17 декабря в титульном поединке UFC 296 в Лас-Вегасе.
На счету 32-летнего Эдвардса 21 победа (семь — нокаутом, 11 — решением, три — сабмишном) и три поражения. В активе 35-летнего Ковингтона 17 побед (две — нокаутом, девять — решением, шесть — сабмишном) и три поражения.
Ранее сообщалось, что Алексахин победил Магомедсайгида Алибекова техническим нокаутом за 39 секунд.