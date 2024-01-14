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Анкалаев нокаутировал Уокера на турнире UFC в Лас-Вегасе

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Российский боец полутяжёлого веса Магомед Анкалаев одержал досрочную победу над Джонни Уокером в главном поединке турнира UFC Fight Night 234, который завершился в Лас-Вегасе.
Анкалаев нокаутировал Уокера на турнире UFC в Лас-Вегасе
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

Во втором раунде россиянин отправил бразильца на настил ударом справа, после чего провёл добивание и заставил рефери вмешаться. В общей сложности схватка продлилась 7 минут 42 секунды.

Анкалаев одержал 19-ю победу в карьере и прервал безвыигрышную серию из двух боёв (19-1-1). Уокер потерпел восьмое поражение (21-8).

В свою очередь, во втором по значимости поединке вечера Джим Миллер «задушил» Габриэля Бенитеса и обновил рекорды UFC по числу проведённых боёв (43) и побед (26).

Ранее Анкалаев выражал мнение, что в случае победы над Уокером в полутяжёлом весе не останется бойца, который будет заслуживать право сразиться за титул больше него.

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