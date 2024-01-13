Анкалаев: после победы над Уокером никто не будет заслуживать титульника больше, чем я
- Gettyimages.ru
- © Chris Unger
«На самом деле если я одержу победу, никто не будет заслуживать титульного поединка больше, чем я», — сказал Анкалаев в интервью MMA Junkie.
Бой в полутяжёлой весовой категории состоится в ночь на 14 января.
Первый поединок Анкалаева с Уокером проходил в октябре 2023 года на турнире UFС 294 в Абу-Даби (ОАЭ).
31-летний россиянин нанёс запрещённый удар бразильскому бойцу, находящемуся в «заземлённом положении». Судья посчитал нарушение со стороны Анкалаева неумышленным, но после рекомендации врача поединок был признан несостоявшимся.
Ранее Анкалаев заявил, что хочет «снести голову» Уокеру.