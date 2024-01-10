Анкалаев: хочу снести голову Уокеру

Российский боец Магомед Анкалаев высказался о поединке с бразильцем Джонни Уокером.

«Мы с ним встречались, я его увидел. То, что он говорит, я этого даже не услышал. Хорошо, что не услышал. Я бы ему ответил, если бы он что-то грязное сказал про меня. В общем, ничего личного к нему нету, но реально я тоже хочу снести ему голову, так как он задержал мой путь. Можно сказать, он мне сделал помеху», — цитирует Анкалаева Sport24.

Реванш между спортсменами пройдёт на турнире UFC Fight Night 14 января.

Первый поединок между спортсменами в полутяжёлой весовой категории на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября признан несостоявшимся. Анкалаев ударил соперника коленом в голову, после чего рефери остановил поединок.

Ранее Махачев сообщил, что проведёт свой следующий поединок против Гэтжи 8 июня.