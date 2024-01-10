Махачев сообщил, что проведёт свой следующий поединок против Гэтжи 8 июня

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев сообщил, что проведёт свой следующий поединок против американца Джастина Гэтжи в июне.

«8 июня UFC PPV против Гэтжи. Ноябрь UFC MSG — бой с победителем поединка между Чарльзом Оливейрой и Арманом Царукяном. Февраль 2025-го — бой с любым. Иншаллах», — написал Махачев в социальных сетях.

21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

На счету 32-летнего бойца 25 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Ранее сообщалось, что поединок Махачева и Эдвардса может пройти в Абу-Даби осенью.