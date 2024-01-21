Российский боец Евлоев победил британца Аллена на турнире UFC 297

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Мовсар Евлоев одержал победу над британцем Арнольдом Алленом на 297-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Торонто (Канада).

Поединок полулёгкой весовой категории проходил на «Скоушабэнк-Арене» и завершился в третьем раунде победой Евлоева единогласным решением судей.

Таким образом, 29-летний россиянин выиграл свой 18-й бой подряд. Боец не потерпел ни одного поражения в MMA. На счету 29-летнего Аллена 19 побед и три поражения.

Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слухи о предложении в $40 млн за возвращение в MMA.