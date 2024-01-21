RT в Telegram
Подпишись

Дю Плесси победил Стрикланда и стал чемпионом UFC в среднем весе

Короткая ссылка
Южноафриканский боец смешанных единоборств (MMA) Дрикус Дю Плесси одержал победу над американцем Шоном Стрикландом в главном поединке 297-го номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Торонто (Канада).
Дю Плесси победил Стрикланда и стал чемпионом UFC в среднем весе
  • Gettyimages.ru
  • © Sean M. Haffey

Поединок на «Скоушабэнк Арене» продлился все пять раундов и завершился победой Дю Плесси раздельным решением судей.

Таким образом, 30-летний южноафриканец стал обладателем пояса UFC в средней весовой категории.

На счету Дю Плесси 21 победа и два поражения в MMA. У 32-летнего Стрикланда 28 побед при шести поражениях.

Ранее стало известно, что американка Ракель Пеннингтон победила бразильянку Майру Буэно Силву и стала чемпионкой UFC в легчайшем весе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить