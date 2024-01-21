Дю Плесси победил Стрикланда и стал чемпионом UFC в среднем весе

Южноафриканский боец смешанных единоборств (MMA) Дрикус Дю Плесси одержал победу над американцем Шоном Стрикландом в главном поединке 297-го номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Торонто (Канада).

Поединок на «Скоушабэнк Арене» продлился все пять раундов и завершился победой Дю Плесси раздельным решением судей.

Таким образом, 30-летний южноафриканец стал обладателем пояса UFC в средней весовой категории.

На счету Дю Плесси 21 победа и два поражения в MMA. У 32-летнего Стрикланда 28 побед при шести поражениях.

Ранее стало известно, что американка Ракель Пеннингтон победила бразильянку Майру Буэно Силву и стала чемпионкой UFC в легчайшем весе.