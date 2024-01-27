Битва за финал: Бибулатов нокаутировал Дэка, а Пшуков сокрушил Албасханова на ACA 169

Магомед Бибулатов одержал досрочную победу над Томашем Дэком в главном поединке ACA 169. Российский боец исполнил сокрушительный лоу-кик и выиграл техническим нокаутом, завоевав путёвку в финал Гран-при в легчайшем весе. Аналогичного успеха в наилегчайшей категории добился Азамат Пшуков, на коротком уведомлении сменивший Азамата Керефова. На исходе пятой минуты он чуть было не попался на удушающий приём, но перехватил инициативу и в четвёртом раунде сломил сопротивление Расула Албасханова.

Первый турнир ACA в 2024 году прошёл далеко не так, как планировалось. Изначально закрывать программу должен был долгожданный реванш между Олегом Борисовым и Магомедом Бибулатовым, на кону в котором стоял не только титул в легчайшем весе, но и путёвка в финал Гран-при. Однако за полторы недели до шоу стало известно, что действующий чемпион не выступит в Грозном.

«Олег Борисов выбыл из-за травмы и не сможет провести бой 26 января с соотечественником Магомедом Бибулатовым, он выбывает из Гран-при. После восстановления Борисов сможет защищать свой титул», — сообщил президент лиги Алексей Яценко.

Таким образом, турнир потерял как звёздного спортсмена, идущего на впечатляющей серии из пяти побед, так и поединок за пояс, который должен был стать его украшением. На замену чемпиону неожиданно вышел Томаш Дэк. Он выиграл три из пяти схваток в ACA и не попал в восьмёрку претендентов на крупный денежный приз, но фигурировал в числе возможных кандидатов. И не побоялся выйти на коротком уведомлении. Возможно, на выбор организаторов повлияло и то, что они уже встречались с Борисовым на шоу Fight Nights Global в 2015 году. Тогда дуэль завершилась вничью.

Также на ACA 169 определялся ещё один участник решающей стадии Гран-при, но уже в наилегчайшей категории. И тут также не обошлось без замены. Расул Албасханов готовился к тяжелейшему сражению с экс-чемпионом промоушена Азаматом Керефовым, но тот снялся с первенства по медицинским причинам. Его место занял Азамат Пшуков, не проигрывавший с декабря 2022-го. С тех пор он дважды взял верх, причём Алешандро Прайю нокаутировал уже на четвёртой минуте.

В стойке Пшуков смотрелся лучше Албасханова и тем самым вынудил того сосредоточиться на борьбе. И в первом раунде у него получилось несколько раз перевести оппонента на канвас. В один момент он даже накинул «анаконду» и чуть было не затянул узел на шее Расула, но тот вышел из непростой ситуации. И с этого момента началось тотальное доминирование Азамата.

После перерыва Пшуков начал заметно перебивать номинального фаворита, а положение Албасханова стало стремительно ухудшаться. Уже к третьему отрезку на его лице появилась кровь, а сам он всё медленнее передвигался по клетке, пропуская множество тяжёлых попаданий по голове. Азамат же лишь наращивал давление и ближе к концу пятиминутки провёл тейкдаун.

В итоге Албасханов сумел дотерпеть лишь до четвёртого раунда. Несмотря на усталость и полученный ущерб, он продолжал отчаянно рубиться в стойке, но всё-таки не выдержал натиска. Пропустив мощнейший правый прямой, он оказался в стоячем нокауте. Пшуков же неожиданно не стал добивать его, ожидая остановки. Однако Виктор Корнеев не отреагировал и тем самым потребовал от спортсменов продолжать бой. И лишь тогда Азамат довершил начатое.

После боя Пшуков был эмоционален и выразил уважение Албасханову, а нежелание добивать его назвал проявлением «братского отношения». Так или иначе он пробился в финал, а за награду теперь поборется с сильнейшим в противостоянии Алана Гомеша и Азама Гафорова. Причём с последним Азамат ранее уже пересекался: в декабре 2022-го он проиграл ему нокаутом.

Уже в первом отрезке чуть было не завершился и главный поединок вечера. Дэк долгое время огрызался: неплохо выглядел в стойке и регулярно угрожал проходами в ноги, но впоследствии сам оказался на настиле. И позволил Бибулатову сначала забрать спину, а потом и исполнить нек-крэнк. Будь у россиянина чуть больше времени, он наверняка дожал бы словака. Но, услышав сигнал об окончании пятиминутки, усердствовать не стал.

Чудом избежав досрочного поражения, Дэк воспрянул и после перерыва рванул вперёд. Он ещё чаще стал прижимать Бибулатова к сетке, а временами ещё и неплохо попадал в разменах. Тем не менее экс-чемпион всё же смотрелся пусть и немного, но увереннее, а также порадовал фанатов двумя эффектными ударами с разворота — сначала локтем, а затем и ногой. Правда, второй прошёл мимо цели. Однако было чёткое ощущение, что Магомед испытывает какие-то проблемы со здоровьем. Пусть он и по-прежнему здорово перемещался, но постоянно растирал левую голень.

Нельзя сказать, что развязка назревала. Третий раунд проходил в том же ключе, что и два предыдущих, а Дэк по-прежнему был очень активен и опасен. Правда, стал реже поспевать за Бибулатовым, включившим близкие к максимальным обороты. И если серия вертушек и хуков по корпусу не принесла ему успеха, то сокрушительный лоу-кик поставил жирную точку в этой дуэли. Томаш рухнул на канвас и не сумел подняться, оказавшись под градом ударов. Бойню остановил рефери.

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И пусть Бибулатову не удалось ни отомстить Борисову за обидное поражение, ни вернуть себе трофей, он явно был доволен, квалифицировавшись в финал Гран-при и приблизившись к завоеванию солидного денежного вознаграждения. Его будущий соперник определится в битве Махарбека Каргинова и Мехди Байдулаева. При этом последний тренируется с ним в одном зале.

«Конечно, я бы не подрался с Мехди (в обычной ситуации. — RT). Но он знает, что я бьюсь в Гран-при. Я первый номер лиги. Меня не спрашивали, буду ли принимать участие в первенстве… Конечно, болею за Байдулаева, считаю его фаворитом. Но Махарбек — непростой соперник. Для начала надо пройти его», — заявил Бибулатов.

Также шоу в Грозном запомнилось неожиданным поражением Абдул-Рахмана Дудаева. Тот единогласным решением уступил Джосиелу Силве и не смог продлить серию из двух побед. Зато к возвращению в элиту полусреднего дивизиона приблизился Мурад Абдулаев, в напряжённой битве сломивший сопротивление Хусейна Кушагова. Правда, за него голоса отдали лишь трое из пяти судей.