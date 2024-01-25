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Бибулатов и Дек показали равный вес перед полуфиналом Гран-при ACA

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Россиянин Магомед Бибулатов и его соперник словак Томаш Дек показали равный вес перед боем на ACA 169, успешно уложившись в лимит категории.
Бибулатов и Дек показали равный вес перед полуфиналом Гран-при ACA
  • Gettyimages.ru

Весы под каждым показали — 61,55 кг. На кону противостояния — путёвка в финал престижного Гран-при Absolute Championship Akhmat (ACA) в легчайшем весе, сообщает пресс-служба турнира.

Участник полуфинала Гран-при в наилегчайшем дивизионе россиянин Расул Албасханов не смог уложиться в весовую категорию, превысив 950 г.

Албасханов будет оштрафован на 30% в пользу соперника, соотечественника Азамата Пшукова, который успешно сделал вес.

Турнир ACA 169 пройдёт 26 января в Грозном. 

Полный кард: 
Томаш Дэк — Магомед Бибулатов
Расул Албасханов — Азамат Пшуков
Абдул-Рахман Дудаев — Жозиель Сильва
Хусейн Кушагов — Мурад Абдулаев
Мурад Каламов — Даниель Жубилеу
Имран Букуев — Ромеро Рейс
Амирхан Адаев — Клеверсон Сильва
Мансур Хатуев — Эмомахди Орзузода
Абубакар Местоев — Альберт Гуков
Джамбулат Селимханов — Роналдо Оливейра
Якуб Сулейманов — Якуп Туганбаев
Ахмед Хамзаев — Зокиржон Хошимов
Имам Витаханов — Антонио Роберто
Ислам Исаев — Гильермо Доин
Умалт Исрапилов — Азатбек Кочоров.

Ранее сообщалось, что Гасанов проведёт четвёртую защиту титула чемпиона ACA 25 февраля.

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