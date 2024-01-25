Бибулатов и Дек показали равный вес перед полуфиналом Гран-при ACA

Россиянин Магомед Бибулатов и его соперник словак Томаш Дек показали равный вес перед боем на ACA 169, успешно уложившись в лимит категории.

Весы под каждым показали — 61,55 кг. На кону противостояния — путёвка в финал престижного Гран-при Absolute Championship Akhmat (ACA) в легчайшем весе, сообщает пресс-служба турнира.

Участник полуфинала Гран-при в наилегчайшем дивизионе россиянин Расул Албасханов не смог уложиться в весовую категорию, превысив 950 г.

Албасханов будет оштрафован на 30% в пользу соперника, соотечественника Азамата Пшукова, который успешно сделал вес.

Турнир ACA 169 пройдёт 26 января в Грозном.

Полный кард:

Томаш Дэк — Магомед Бибулатов

Расул Албасханов — Азамат Пшуков

Абдул-Рахман Дудаев — Жозиель Сильва

Хусейн Кушагов — Мурад Абдулаев

Мурад Каламов — Даниель Жубилеу

Имран Букуев — Ромеро Рейс

Амирхан Адаев — Клеверсон Сильва

Мансур Хатуев — Эмомахди Орзузода

Абубакар Местоев — Альберт Гуков

Джамбулат Селимханов — Роналдо Оливейра

Якуб Сулейманов — Якуп Туганбаев

Ахмед Хамзаев — Зокиржон Хошимов

Имам Витаханов — Антонио Роберто

Ислам Исаев — Гильермо Доин

Умалт Исрапилов — Азатбек Кочоров.

Ранее сообщалось, что Гасанов проведёт четвёртую защиту титула чемпиона ACA 25 февраля.