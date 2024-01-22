Гасанов проведёт четвёртую защиту титула чемпиона ACA 25 февраля
- РИА Новости
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Бой ACA 171 пройдёт в Краснодаре на арене «Баскет холл» 25 февраля, сообщил президент ACA Алексей Яценко.
Для Гасанова это будет четвёртая защита пояса. В бою с Николой Дипчиковым он завоевал титул временного чемпиона. Потом подтвердил свой статус в поединках с Абдул-Рахманом Джанаевым, Артёмом Фроловым и Саламу Абдурахмановым.
Магомедов после победы над Михаилом Долговым пробился в полуфинал Гран-при в ноябре 2023 года.
Ранее сообщалось, что ACA представила официальный постер поединка Исмаилов — Токов.