Гасанов проведёт четвёртую защиту титула чемпиона ACA 25 февраля

Чемпион Absolute Championship Akhmat (ACA) в средней весовой категории россиянин Магомедрасул Гасанов проведёт защиту титула в поединке с соотечественником Ибрагимом Магомедовым.

Бой ACA 171 пройдёт в Краснодаре на арене «Баскет холл» 25 февраля, сообщил президент ACA Алексей Яценко.

Для Гасанова это будет четвёртая защита пояса. В бою с Николой Дипчиковым он завоевал титул временного чемпиона. Потом подтвердил свой статус в поединках с Абдул-Рахманом Джанаевым, Артёмом Фроловым и Саламу Абдурахмановым.

Магомедов после победы над Михаилом Долговым пробился в полуфинал Гран-при в ноябре 2023 года.

Ранее сообщалось, что ACA представила официальный постер поединка Исмаилов — Токов.





