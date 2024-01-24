Слипенко сообщил, что продолжит карьеру в ACA в среднем весе

Российский боец полусреднего веса ACA Виталий Слипенко рассказал, что перейдёт в средний вес.

«Я полноценно поднимаюсь в средний вес из полусреднего, где со многими подрался. Это как глоток свежего воздуха. Мне даже не интересен реванш с Устаром. Я неплохо с ним подрался. Да, были ошибки, но он не одержал доминирующую победу. Я хочу навести шороху в среднем весе и побеждать. Я не просто меняю весовую категорию, я хочу перезапустить свою карьеру», — приводит слова Слипенко пресс-служба ACA.

По его словам, 2024 год будет успешным для него.

«Дипчиков очень тяжело бьёт, у него опасная левая рука. Моя задача — его переиграть, не дать ему возможность попасть по себе», — добавил Слипенко.

Поединок между спортсменами пройдёт 9 февраля на ACA 170 в Москве. Главным событием вечера станет полуфинальный бой Гран-при ACA между Евгением Гончаровым и Антоном Вязигиным.

В активе Слипенко 16 побед и пять поражений. У Дипчикова 21 победа при 11 поражениях.

Ранее сообщалось, что боец ММА Зайналов упал с десятого этажа в Ростове-на-Дону.