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Слипенко сообщил, что продолжит карьеру в ACA в среднем весе

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Российский боец полусреднего веса ACA Виталий Слипенко рассказал, что перейдёт в средний вес.
Слипенко сообщил, что продолжит карьеру в ACA в среднем весе

    «Я полноценно поднимаюсь в средний вес из полусреднего, где со многими подрался. Это как глоток свежего воздуха. Мне даже не интересен реванш с Устаром. Я неплохо с ним подрался. Да, были ошибки, но он не одержал доминирующую победу. Я хочу навести шороху в среднем весе и побеждать. Я не просто меняю весовую категорию, я хочу перезапустить свою карьеру», — приводит слова Слипенко пресс-служба ACA.

    По его словам, 2024 год будет успешным для него. 

    «Дипчиков очень тяжело бьёт, у него опасная левая рука. Моя задача — его переиграть, не дать ему возможность попасть по себе», — добавил Слипенко.

    Поединок между спортсменами пройдёт 9 февраля на ACA 170 в Москве. Главным событием вечера станет полуфинальный бой Гран-при ACA между Евгением Гончаровым и Антоном Вязигиным.

    В активе Слипенко 16 побед и пять поражений. У Дипчикова 21 победа при 11 поражениях.

    Ранее сообщалось, что боец ММА Зайналов упал с десятого этажа в Ростове-на-Дону.

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