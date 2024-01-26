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Вартанян проведёт поединок на турнире «Наше Дело» в марте

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Спортивный директор лиги «Наше Дело» Армен Гулян сообщил, что главным событием мартовского турнира «Наше Дело» 82 станет бой Эдуарда Вартаняна.
Вартанян проведёт поединок на турнире «Наше Дело» в марте
  • Gettyimages.ru
  • © maria zheleznova

«В ближайшее время на пресс-конференции мы объявим новый кард турнира «Наше Дело» 82. Это будет яркое событие не только в России, но и в странах СНГ. Мы изменим концепцию выхода мероприятий, это будет профессиональный формат пресс-конференций и турниров. Мы идём не за количеством, а за качеством мероприятий. И одним из главных поединков турнира 2 марта станет бой Эдуарда Вартаняна. Все другие громкие подписания и анонсы мы обозначим в ближайшее время», — заявил Гулян.

Напомним, всего в профессиональном ММА Вартанян провел 29 поединков и одержал 25 побед. В данный момент 32-летний россиянин идёт на серии из восьми побед кряду. Он является победителем Гран-при лиги АСА, победив Артёма Резникова и получив 1 млн долларов за победу.

Ранее сообщалось, что россиянин Магомед Бибулатов и его соперник словак Томаш Дек показали равный вес перед боем на ACA 169, успешно уложившись в лимит категории.



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