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Махачев: Гасанов — один из лучших в мире в своём весе

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Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев считает бойца ACA Магомедрасула Гасанова одним из лучших в средней весовой категории.
Махачев: Гасанов — один из лучших в мире в своём весе
  • РИА Новости

«Магомедрасул — один из лучших в мире в своём весе», — написал Махачев в социальных сетях.

Гасанов проведёт защиту титула в поединке с соотечественником Ибрагимом Магомедовым 25 февраля.

Для Гасанова это будет четвёртая защита пояса. В бою с Николой Дипчиковым он завоевал титул временного чемпиона. Потом боец подтвердил свой статус в поединках с Абдул-Рахманом Джанаевым, Артёмом Фроловым и Саламу Абдурахмановым.

Ранее Немков отреагировал на анонс поединка между Махачевым и Гэтжи.

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