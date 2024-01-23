Махачев: Гасанов — один из лучших в мире в своём весе
- РИА Новости
«Магомедрасул — один из лучших в мире в своём весе», — написал Махачев в социальных сетях.
Гасанов проведёт защиту титула в поединке с соотечественником Ибрагимом Магомедовым 25 февраля.
Для Гасанова это будет четвёртая защита пояса. В бою с Николой Дипчиковым он завоевал титул временного чемпиона. Потом боец подтвердил свой статус в поединках с Абдул-Рахманом Джанаевым, Артёмом Фроловым и Саламу Абдурахмановым.
Ранее Немков отреагировал на анонс поединка между Махачевым и Гэтжи.