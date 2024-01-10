Немков отреагировал на анонс поединка между Махачевым и Гэтжи

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков прокомментировал бой с участием россиянина Ислама Махачева и американца Джастина Гэтжи.

«Ислам и Джастин дерутся на высоком уровне. Махачев — чемпион, а Гейджи — топовый боец. Это будет хороший бой», — цитирует Немкова «Спорт-Экспресс».

21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

На счету 32-летнего бойца 25 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Ранее Махачев сообщил, что проведёт свой следующий поединок против Гэтжи 8 июня.