Немков отреагировал на анонс поединка между Махачевым и Гэтжи
- РИА Новости
«Ислам и Джастин дерутся на высоком уровне. Махачев — чемпион, а Гейджи — топовый боец. Это будет хороший бой», — цитирует Немкова «Спорт-Экспресс».
21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.
На счету 32-летнего бойца 25 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.
Ранее Махачев сообщил, что проведёт свой следующий поединок против Гэтжи 8 июня.