«Бились не за себя, а за всю страну»: Шаташвили — о победе над американцами, суеверии мамы и подготовке к Играм Будущего

Когда тебя поддерживает вся арена, это придаёт сил, возникает ощущение, будто черпаешь дополнительную энергию от болельщиков. Об этом в интервью RT заявил стритболист Шалва Шаташвили, выигравший турнир по фиджитал-баскетболу на Играх Будущего в составе Liga Pro Team. По его словам, финальный матч с американской R10 Team стал украшением соревнований. Спортсмен также признался, что восемь месяцев после отборочного этапа не брал в руки джойстик, рассказал о разговорах с отцом после матчей и затруднился ответить на вопрос, куда потратит призовые.

— Какие чувства испытали после победы? Для некоторых ваших партнёров это действительно колоссальный результат. Но вы добивались успехов в том же стритболе.

— Если честно, пока до конца не понял, насколько тут всё серьёзно. Выглядит довольно основательно. Атмосфера на трибунах просто невероятная. Организация была на высшем уровне. Да что говорить, даже церемония открытия всем запомнилась. Возникает ощущение, что находишься на Олимпиаде. Круто. А эмоции после успешного финала в любом случае всегда зашкаливают. Пока они немного поутихли, поскольку накопилась усталость. Порадуемся чуть-чуть позже.

— В Казани Liga Pro Team прошла турнир буквально на одном дыхании, а в полуфинале не оставила шансов MDMX. Ожидали, что с R10 Team USA получится настолько равное противостояние и команды разделят всего два очка?

— О недооценке речи точно не было. Американский коллектив изначально считался главным фаворитом соревнований. Перед началом мы тщательно их разбирали. Достаточно того, что там в составе собраны баскетболисты-профессионалы, выступающие на международном уровне, а за киберчасть отвечает Мэттью Роблес. Ждали плотной и жёсткой борьбы. Так и получилось. Но зрителям должно было понравиться: решающая встреча стала украшением Игр.

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— Вывеска «Россия — США» дополнительно мотивировала?

— Всегда прикольно сыграть с американцами в баскетбол, ведь они находятся в топе этого вида. Удивительно, но даже я при всём своём опыте ни разу им не противостоял. Всё дело в том, что обычно ездил на европейские турниры, а на первенстве планеты побывать не довелось. Поэтому вдвойне интересно было бросить вызов звёздно-полосатым.

— Когда зрители принялись скандировать «Россия», не возникло ощущения, что на паркете сборная страны?

— Тут, конечно, эмоции зашкаливали. Когда тебя поддерживает вся арена, это придаёт сил. Ты будто черпаешь дополнительную энергию от болельщиков. И мы уже бились не за себя, а за всю страну.

— Когда после части на симуляторе уступали R10 Team USA, не возникало чувство тревоги?

— Ничего страшного в этом не было. Перед нами стояла очень простая задача — не позволить оппонентам оторваться в счёте значительно. В таком случае нивелировать гандикап на площадке пришлось бы куда сложнее. Потребовалось бы искать дополнительные ресурсы. А уступить один балл в фиджитал-баскетболе не критично. Тут и не такое отыгрывается. Как пойдёт, так пойдёт. Планировали набрать максимальное количество очков в «кибере», а потом довершить начатое на паркете.

— За секунду до финальной сирены соперники взяли тайм-аут. Вроде бы всё уже было понятно. Liga Pro Team вела — 34:32. Не промелькнула мысль: «Как бы чего не залетело»?

— В стритболе шанс на подобное чудо остаётся всегда. Поверьте, на моём веку команды спасались так неоднократно. Это происходило даже в финале Мирового тура. Один шальной бросок там как-то решил судьбу трофея. Человек просто швырнул мяч не глядя, чуть ли не с кресел. Перед этим надо было мне реализовывать второй штрафной, и интрига окончательно умерла бы. Но я встал, вроде бы отправил снаряд в кольцо, а он каким-то образом выскочил обратно.

— Семья не приехала из Санкт-Петербурга поддержать вас?

— К сожалению, нет. У супруги не вышло из-за работы, хотя я очень хотел, чтобы она прилетела. Да и она сама тоже горела желанием. А родители вообще не любят смотреть матчи с моим участием. У мамы смешная позиция. Думает, что, когда она включает трансляцию, мои команды обязательно терпят поражения. Видимо, примета сработала. За встречами Игр Будущего она не следила. Зато делал это папа. Регулярно созванивались. Он поздравлял, давал напутствия, мол, продолжайте в том же духе, бейтесь.

— И как им идея фиджитал-спорта?

— Честно говоря, толком не поняли, во что я вписался (смеётся). А у меня всё просто: где играют в баскетбол, там есть я. И неважно, в каком формате.

— Во время отборочного этапа вы говорили, что Sony PlayStation у вас стоит дома уже несколько лет и на ней можно зарубиться в «Человека-паука». Ситуация изменилась? В финале вы смотрелись достойно.

— После того турнира в октябре прошлого года восемь месяцев вообще не брал джойстик в руки. Но у Liga Pro Team была очень серьёзная подготовка к выступлению в Казани. Сначала мне, скажем так, устраивали индивидуальные тренировки. Потом на 15 дней отправились на сборы. По два часа играли в симулятор, а затем столько же времени проводили на площадке.

— Подтянуть ваш уровень пытался лидер команды по этой части Михаил Панченко?

— Да. Он действительно объяснил кучу полезных нюансов, говорил, что и как делать.

— Перед финалом Панченко со всеми бросал по кольцу и частенько попадал. Выходит, вы с ним поделились своим спортивным мастерством?

— Конечно. Больше скажу: на сборе трудился наравне с баскетболистами. Поначалу смотрелся не слишком впечатляюще. Немного побегал, потом отправлялся отдыхать, приходить в себя. Через три дня смотрим, а Михаил уже полностью отрабатывает с нами всё занятие. Не было ли мысли предоставить ему практику на Играх Будущего? Точно нет. Риск тут неуместен. Всё-таки мы противостояли мощным ребятам. Не дай бог, с Мишей что-то случилось бы, и мы остались бы без «кибера».

— Вашу связку с Панченко можно назвать сильнейшей в Казани?

— Сложно оценивать самого себя и петь дифирамбы. Самое главное, мы давно сыгрались и привыкли друг к другу. Это очень значимый фактор. Как стартовали вместе на отборе, так и держимся в Liga Pro Team. Но стоит отметить, что и другие ребята-спортсмены у нас здорово прибавили в действиях на приставке и не уступают мне.

— Кстати, на отборочном турнире иностранные коллективы с отечественными не пересекались. Удивлены, что многие из них провалились на Играх? Например, одержавший тогда победу Ramboot Esports даже не вышел из группы.

— Мы сами оказались неприятно шокированы. Думаю, они банально не подготовились должным образом. Причём неудача была по всем фронтам: и в симуляторе, и на площадке. Совершенно не порадовали и сербский Partizan Esports с французским Paris Phygital. А ведь они привезли сильных кибатлетов.

— На что собираетесь потратить призовые?

— Все задают этот вопрос, но ответить на него пока не могу. Просто ещё ничего не пришло. А распоряжаться тем, чего нет, сложно. Посмотрим. Надо будет хорошенько подумать, куда направить деньги.