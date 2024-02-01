«Многие не понимают их мотивацию»: Лазарев — о работе в киберспорте, приостановке карьеры и чемпионстве с УНИКСом

Киберспорт развивается семимильными шагами, но для стабилизации некоторых вещей должно пройти время, заявил в интервью RT баскетболист УНИКСа Иван Лазарев, принимающий участие в Играх Будущего. По его словам, геймеры живут в своём мире и профессиональный атлет для них не авторитет. Трёхкратный чемпион Единой лиги ВТБ объяснил, почему решил возобновить карьеру после полуторалетней паузы, вспомнил победу в Евролиге с ЦСКА и рассказал о желании развивать свою программу тимбилдинга.

«Даже не все правила знаю»

— Вы один из немногих профессиональных спортсменов на Играх Будущего, кто глубоко погружён в кибериндустрию. Чувствуете себя своеобразным проводником в мир фиджитал?

— Я всё-таки трудился в других видах, и нельзя всё грести под одну гребёнку, как в истории: «Ты программист, почини мне холодильник». В киберспорте атлеты и дисциплины индивидуальные. Хотя здесь встречаю много знакомых. С кем-то работал, кто-то писал о соревнованиях. Я стараюсь в основном объяснить, почему люди себя так ведут и иногда могут быть закрытыми. Какие у них характеры и ценности.

— Говорите о киберспортсменах?

— Да. Многие не понимают их мотивацию. Хотя всё достаточно просто. Это обычные человеческие истории. Окружающие считают киберспортсменов не социализированными, но они как раз и стремятся к этому через игру, потому что в жизни не у всех получается нормально общаться. Например, есть проблемы с родителями.

— Насколько тяжело вам было перестраиваться на игру в баскетбол 2×2?

— В принципе ничего страшного, но формат непростой. Например, в первом матче мы уступили на приставке, поэтому вынуждены были догонять. Получилось не очень хорошо, торопились. Старались отыграть 12 очков за семь минут. А в баскетболе 2×2 это достаточно сложно. Трёхочковые не пошли, всё не очень здорово летело. Но мы боролись. Это первый опыт для всех. Ребята ещё в отборочном турнире выступали, а я вообще впервые. Даже не все правила знаю.

— Как удалось договориться с УНИКСом об участии в Играх Будущего?

— Именно клуб и стал инициатором. Спортивный директор Богдан Богачёв подошёл и спросил, интересно ли выступить, защитить честь коллектива. Так что теперь стараемся.

— А какие дисциплины сами любите в киберспорте?

— Сейчас живу в информационной изоляции. Читаю книги и стараюсь побольше отдыхать. В последний раз следил за Dacha — крупным турниром по Dota 2, который проходил в Дубае. Там выступали ребята, с которыми я работал. Они в итоге боролись за третье место.

— А раньше?

— Наблюдал за CS и Dota. В основном за видами, где сам работал.

«Игровой компьютер продал, чтобы не садиться за него»

— Вы погрузились в мир киберспорта в 2020-м, сделав затяжную паузу в карьере. Главной причиной стала болезнь мамы?

— На самом деле много всего произошло. Комплексная история. Я получил хороший опыт и море удовольствия. Конечно, были и тяжёлые моменты, в том числе психологические. Когда ты не очень хорошо понимаешь, что нужно делать, и идёшь наощупь в новом мире.

Меня назначили на пост спортивного директора Virtus.pro, и требовалось привнести опыт из традиционных видов в киберспорт. Ребята не сразу близко меня приняли, поскольку я был им незнаком. Если ты не из мира Dota, а просто хороший титулованный атлет, то для них не авторитет. Но постепенно мы нашли общий язык.

— То есть поначалу пришлось сложно?

— Поймите, там свои авторитеты. Я для них таким человеком не был, поскольку, фигурально выражаясь, будто прилетел с другой планеты.

— А чем их мир отличается?

— С профессиональным спортом его не сравнить. Но надо понимать, что все эти дисциплины находятся на стадии становления. Киберспорт развивается семимильными шагами, но для стабилизации некоторых вещей должно пройти время. У нас даже в традиционном спорте не все принимают психологию, клубы не хотят работать со специалистами.

— Но это потихоньку изживает себя.

— Да, однако баскетболу больше ста лет, а кибернаправлению навскидку — около 20. За этот отрезок он не может проделать тот же путь, что профессиональный. Раньше ребята собирались и под пиво бросали мяч в кольцо, а теперь это большая индустрия.

— То есть вы в первую очередь научились налаживать атмосферу в коллективе?

— Я и раньше это умел. Вёл свои курсы тимбилдинга. Работал с молодыми спортсменами, но не слишком афишировал, поскольку всё находилось в зачаточной стадии. Именно с этими курсами я и пришёл в киберспорт. Думал, разовая акция: мы попробуем, встретимся, проведём совместные активности, и всё. Но затем ко мне вышли с предложением стать спортивным директором. Наметили задачи, зоны ответственности и начали работать.

— Вы же ещё и пробовали себя в роли комментатора. Насколько это было для вас непривычно?

— Начал с обычного баскетбола. Да как сказать... Если ты понимаешь происходящее на паркете и умеешь разговаривать, ничего сложного. Я достаточно открытый человек. Пришёл, на меня повесили микрофон, и я два часа без остановки разговаривал про любимую игру.

— Не боялись сказать что-то лишнее?

— А чего стесняться? Я умею контролировать свою речь и считаю себя достаточно грамотным человеком. Поэтому просто «сел и поехал». Плюс разбираюсь в баскетболе. Всё-таки с 15 лет в профессиональном спорте, практически со всеми пересекался на площадке. Про каждого есть заготовленные истории как из собственной жизни, так и из совместной с ребятами. Не было никакого страха или мандража.

Волнение присутствовало, наверное, в Dota, когда из-за карантина вели домашние трансляции и приходилось одновременно делать несколько вещей сразу: собственно заниматься трансляцией, комментировать и быть обозревателем, озвучивать интеграции.

— Сколько по времени обычно длятся подобные трансляции?

— Зависит от матча и количества партий. Могут в четыре часа уложиться, а могут на восемь растянуть.

— И как такое выдержать?

— Там бывают небольшие паузы, когда команды отдыхают. За 5—10 минут стараешься что-то перекусить и дальше продолжаешь работать.

— Так, наверное, можно и охрипнуть.

— Бывало пару раз, когда в самом начале моей работы попадались трансляции на Северную и Южную Америку. А там же другие часовые пояса. Мог начать в восемь вечера и закончить в четыре утра.

— Сейчас уже не комментируете?

— Нет, как только вернулся в баскетбол, сразу всё оставил.

— Dota тоже не включаете?

— Даже игровой компьютер продал, чтобы не садиться за него. Это отнимало очень много времени. Есть и такой момент: когда познаёшь дисциплину изнутри, пропадает очарование. Уже не хочется самому участвовать, поскольку ты и так круглые сутки находишься в среде. Ребята либо сами за компьютером, либо разбирают что-то, либо просто говорят об игре.

«Вернулся и попал в чемпионский состав»

— Почему вообще решили возобновить карьеру после столь затяжной паузы?

— У меня был экзистенциальный кризис. Как кризис среднего возраста. Хотел самоопределения. Пытался понять, что умею, помимо спорта. Чем буду заниматься через пять лет, когда не смогу продолжать выходить на паркет. Я тогда не знал, способен ли ещё на что-то.

Когда нашёл в себе много других талантов, то успокоился и решил доиграть то время, которое у меня осталось в баскетболе. А потом уже заниматься другими интересными вещами. Всё это я успею. А баскетбол мне уже никто не вернёт.

— В УНИКСе вы не так много играете. Нет желания чаще выходить на площадку?

— Конечно, оно есть всегда. А если нет, то пора заканчивать. У нас в команде хватает классных мастеров, есть сильные легионеры, которым положили приличные контракты, они тоже должны играть. Такова ситуация, что для меня пока нет места в основном составе. Но я стараюсь, демонстрирую свои лучшие качества на тренировках, чтобы выйти в следующий раз. Или мне подойти и сказать: «Разрываю контракт, поскольку не играю»?

— Вы не скучаете по старой жизни с YouTube-каналом, где регулярно вели блоги о баскетболе?

— Я его уже давно не веду. В Telegram тоже редко что-то публикую. В текущем сезоне у меня «детокс». Я отдыхаю от всего.

— Почему?

— Бывают такие моменты. Сейчас кидаю ссылочки в соцсети, записываю кружочки, но не так часто.

— Что изменилось?

— Просто обстоятельства, над которыми я не властен. И рассказывать нет интереса. Пройдёт время, и я опять буду вести свой канал и всем активно заниматься. Не то чтобы у меня пропало желание, просто сейчас так вышло.

— В баскетболе вы завоевали практически все возможные трофеи. Какая у вас сейчас мотивация продолжать?

— Выходить и работать. Какая ещё может быть мотивация?

— Вы выигрывали Евролигу, а сейчас в основном сидите в запасе…

— У меня нет цели как таковой. Это образ жизни. Есть мечта о спортивном долголетии, здоровых нервах, общечеловеческом здоровье. Закончить карьеру достойно, показать, на что ты способен.

Считаю, у меня всё складывается неплохо. Я уходил на полтора года, а потом вернулся и попал в чемпионский состав. Да, я не так часто выхожу на паркет. Но в другом коллективе наверняка появлялся бы чаще.

— Вы говорите о спортивном долголетии. Сколько ещё хотите выступать?

— Пока будет хватать здоровья. Сейчас оно позволяет играть. Никаких серьёзных травм не получал.

— Победа в Евролиге — главный трофей в жизни?

— Раз в НБА не выступал, то да. Это же самый престижный клубный турнир на континенте.

— На паркет в Финале четырёх вы не выходили, хотя в плей-офф помогали армейцам. Смотрели решающий матч с «Фенербахче» с трибун?

— Мне за день до вылета в Берлин сломали нос на тренировке, партнёр попал локтем. Но я всё равно отправился в Германию вместе с одноклубниками и находился в расширенной заявке.

— Сразу стало понятно, что едва ли сыграете после такого?

— У меня нос фактически лежал на боку. Мне сделали маску, конечно, мог в ней играть, однако лицо было слегка опухшим. Не очень приятно.

— Что в такие эпизоды чувствует спортсмен?

— Это рабочий момент. Мне тогда было 25 лет, казалось, вся жизнь впереди и будет ещё масса финалов.

— Решающий матч с «Фенербахче» завершился только в овертайме. Причём ЦСКА к большому перерыву вёл с разницей в 20 очков, но умудрился растерять преимущество во второй половине. Не закрадывались мысли, что всё может плохо закончиться?

— Нет, психологическое преимущество всё равно оставалось на нашей стороне. А последний бросок тогда остался за Витей Хряпой. Он просто гений баскетбола, я его обожаю. Один из лучших людей в спорте. Причём испытал настолько яркие эмоции, что некоторые моменты даже не помню. Из-за адреналина всё стёрлось.

— Что чувствовали, когда Хряпа совершил тот самый бросок?

— Бурю эмоций. Мы все вскочили со своих мест. Мне кажется, там пульс у каждого был под двести. В том числе у тех, кто не играл. Поймите, будучи профессиональным атлетом, ты остаёшься частью команды, даже если не выходишь на паркет. А после финальной сирены, конечно, бросились на площадку.

— Тот ЦСКА — самый сильный коллектив, за которой выступали?

— Наверное, да. Мы же выиграли Евролигу.

— От выступления с кем из партнёров у вас остались наиболее яркие впечатления?

— Масса ребят. У нас же не индивидуальный вид. Мы работаем вместе. Самый сильный капитан по моральным качествам, наверное, Хряпа. Андрей Воронцевич — суперопытный. Мы с ним выступали в ЦСКА и УНИКСе. Лучший распасовщик — Милош Теодосич. Одни из лучших «скореров» — Нандо де Коло и Кори Хиггинс.

— А самые опасные соперники?

— Их тоже много. Мы же противостояли «Барселоне» и другим грандам. Просто всё это уже было давно. Когда приходишь и видишь звёзд рядом, то сначала восхищаешься ими. А когда вместе тренируешься, играешь, у тебя уже нет такого очарования.

— Когда перебрались в ЦСКА, именно такие эмоции испытывали?

— Да, но это очень быстро прошло. Потому что ребята все адекватные. И в коллективе царила тёплая атмосфера.

— А на кого в первую очередь смотрели с восхищением?

— У меня не было идолопоклонничества. Я в принципе изучал организацию процесса. Мне было интересно, что столько людей о нас беспокоятся, стараются создать условия. Общий уровень ребят, их профессионализм. Парни выделялись какими-то личными, моральными качествами. Так, Хряпа, Воронцевич, Никита Курбанов — супероткрытые баскетболисты, которые всегда помогут и подскажут. Не чувствовалось никакого давления или превосходства с их стороны. Но если ты адекватный человек, тебя вряд ли затронет проблема дедовщины.

— Вы трижды взяли Единую лигу ВТБ. Какая победа запомнилась больше всего?

— Наверное, последняя. Во-первых, она случилась уже после моего возвращения и с другой командой. Это раньше только ЦСКА брал трофеи, а теперь всё изменилось. Во-вторых, УНИКС впервые в истории завоевал этот титул. Понятно, что для клуба это было невероятно важное событие. Запомнился ещё Кубок России, который мы взяли с «Пармой» в 2019-м. Я был в восторге, поскольку тогда очень много играл, принимал активное участие. Финал проходил в Нижнем Новгороде, и до него, помимо нас, добрались также хозяева. Думаю, не надо объяснять, как их поддерживали. Но, несмотря на это, мы фактически в гостях взяли верх.

— А правда, что вам пришлось платить за одноклубников на банкете после чемпионства УНИКСа?

— Не на банкете. Это была одна из больших посиделок. Так получилось, что мою банковскую карту выбрали с помощью специальной импровизированной жеребьёвки. Но там оказалась нормальная сумма. Не успели много «насидеть».

— Уже задумываетесь, чем займётесь по окончании карьеры?

— В роли классического тренера себя точно не вижу, хотя знаний достаточно. У меня хорошая память, я эрудированный. Работал и работаю с классными специалистами, у которых многое можно перенять как с точки зрения тактики, так и поведения в раздевалке, построения тренировочного процесса. У меня в голове всё есть. И к этой истории я всегда смогу вернуться.

Но сейчас много других баскетбольных и связанных с ним проектов. Та же медийная составляющая Единой лиги ВТБ. Там меня уже ждут.

Также есть идея развивать собственную программу тимбилдинга. Передавать знания. Мне кажется, получится классная история. Просто сейчас к этому многие команды не готовы. И надо начинать с юношей и детей. Сегодня большая часть общения ушла в интернет. В этом нет ничего плохого, но для взаимодействия на площадке ребятам нужно уметь коммуницировать. Этому тоже необходимо учить. И есть даже симулятор, тренажёр таких коммуникативных навыков. Программа у меня расписана в нескольких тетрадках. Осталось летом всё собрать и попробовать потренировать ребят. Много перспектив и проектов. Скучно точно не будет.