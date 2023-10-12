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Испанская команда Ramboot Esports выиграла в турнире по фиджитал-баскетболу

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Международный турнир по фиджитал-баскетболу в рамках юбилейных Фиджитал Игр завершился в Казани.
Испанская команда Ramboot Esports выиграла в турнире по фиджитал-баскетболу
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

В финальном противостоянии испанская команда Ramboot Esports победила сербский Partizan Esports со счётом 37:31.

В матче за третье место азербайджанский Alov Basket обыграл китайский MDMX — 43:33.

«Мы очень хорошо сыграли тактически. Изучили соперника и построили правильный план на игру. Матч получился непростым, потому что у них, как и у нас, играют профессиональные киберспортсмены и баскетболисты. Спасибо за приглашение на этот чудесный турнир», — цитирует форварда Ramboot Esports Джона Галарза пресс-служба Игр Будущего. 

В каждой баскетбольной команде выступают три человека — два в основном составе, один в запасе. Соперники играют в компьютерный симулятор до 15 очков, затем выходят на реальную площадку, где проводят или один десятиминутный период, или до момента, когда одна из команд наберёт 31 очко.

Юбилейные Фиджитал Игры проходят с 5 по 22 октября в Казани. Участники соревнований сражаются за право попасть на Игры Будущего, которые состоятся в феврале 2024 года. 

Ранее баскетболист U.R. и серебряный призёр десятых Фиджитал Игр Владислав Бечков назвал особенность фиджитал-спорта.

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