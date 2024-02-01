«Детям это точно зайдёт»: Аршавин — о фиджитал-футболе, общении с Путиным и российском аналоге игры ФИФА

Фиджитал-спорт гарантированно понравится детям и обретёт популярность. Такого мнения придерживается экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин. По его словам, организаторам Игр Будущего в Казани удалось блестяще претворить в жизнь смелую идею. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года также рассказал о разговоре с Владимиром Путиным на церемонии открытия, предположил, каким может стать отечественный аналог игры ФИФА, и назвал «Зенит» главным фаворитом в борьбе за чемпионство РПЛ.

— Автограф-сессия на Играх Будущего — самая продолжительная, в которой когда-либо принимали участие?

— Точно не назову её самой длинной в жизни. Скорее стандартная.

— Были по-хорошему шокированы, когда увидели огромную очередь из желающих попасть к вам?

— Честно говоря, удивился. Не понимаю, как дети меня до сих пор помнят, знают и вообще что-то хотят, будь то совместное фото или автограф. Причём в Казань я прилетаю уже в пятый раз, и всегда, когда организовывают подобные мероприятия, собирается толпа.

— Даже на автограф-сессии Алины Загитовой людей было меньше.

— На самом деле, она просто менее узнаваемая. Видимо, реже показывают по телевизору. (Смеётся).

— Какое у вас в целом отношение к Играм Будущего?

— Если бы не приехал сюда, то, услышав об идее фиджитал-спорта, ответил: «Да что вы гоните?» Очень понравился полуфинал хоккейного турнира, в котором Liga Pro Team вырвала победу у Ak Bars в серии буллитов. Кажется, это вообще лучшее, что произошло в Казани после церемонии открытия. Также запомнилось представление, которое устроили на «Футболе для дружбы». Причём удивительно, что по продолжительности оно оказалось раза в два длиннее, чем сам финальный матч. В любом случае уровень организации очень хороший. Думаю, будущее у таких дисциплин есть. Хотя я не очень понимаю, как преобразовывать в фиджитал-формат те же Counter-Strike и Dota 2.

— А какие игры по душе вам?

— Раньше нравились различные футбольные менеджеры. Но вы, наверное, даже такие названия не знаете. А если брать симуляторы, то в последний раз играл ещё в NHL 96. В ФИФА — совсем мало. Кто в «Зените» был хорош по этой части? В моё время не играли. Только пили. (Смеётся.)

— Почему решили задать вопрос Владимиру Путину после церемонии открытия именно про создание отечественного аналога ФИФА?

— Сказали, что существует такая проблема, которую нужно помочь решить. Что он ответил? Наверное, посодействует. Есть ли уже подвижки? Подобные сложности быстро не решаются.

— Помимо футбольного, российские аналоги каких симуляторов можно было бы ещё представить?

— Здорово, если такое будет во всех видах. Например, КХЛ вместо НХЛ. Чтобы ребята имели возможность выступать за свои команды. А в Казани хоккей так вообще популярнее, чем футбол.

— Каким видите наш ответ ФИФА? Медиалига там будет?

— О, кстати, хорошая идея! Почему нет? Если она останется востребованной, можно только одобрить. Думаю, дети знают блогеров лучше, чем футболистов. Кого можно было бы изобразить на обложке? Того, кто окажется наиболее популярным на момент её релиза. Сейчас на эту роль замечательно подходит Александр Головин. Не стоит ли поставить моё фото? Нет, я уже старый.

— Знаете, какой максимальный рейтинг у вас был в ФИФА?

— Нет. Мне уже десять раз задавали этот вопрос. Даже пытался сам узнать. Кажется, 87 или даже заползал за 90.

— Что тяжелее, выступать за «Арсенал» или обращаться к президенту?

— Цвета лондонцев я защищал четыре года, а рядом с Путиным находился от силы четыре минуты. Разумеется, играть за канониров сложнее... Какие впечатления от разговора с Путиным? Да нормальные.

— Вы также сидели рядом с Камилой Валиевой. Не перебросились парой слов?

— Перед началом шоу все вместе находились в одной комнате и просто разговаривали. Ничего особенного. Знаю, что её дисквалифицировали на четыре года. Если честно, обидно за Камилу. Что тут ещё можно сказать...

— Вы известный хейтер медиафутбола. А как вам фиджитал-футбол?

— Здесь пока хейтить некого. Детишки совсем маленькие. Им это точно интересно. Мне кажется, юному поколению эта идея зашла. Вчера наблюдал за отборочными матчами «Футбола для дружбы» и, честно говоря, оказался впечатлён их эмоциями. Ребята стоят, переживают, волнуются. Расстраиваются, когда уступают в симуляторе. Поэтому верю, детям точно зайдёт. Если же говорить о медиафутболе, там пытаются перегнать обычный, на что рассчитывать изначально было глупо. Напротив, у них должно быть своё место, где они продолжат вариться.

— Стало известно, что вы примете участие в новом сезоне хоккейной медиалиги. Почему не футбольной?

— Во-первых, мне физически непросто сейчас играть в футбол. После каждого поединка у меня болят все мышцы. Во-вторых, там от меня всё равно ждут результата, даже если речь о банальной товарищеской встрече. В хоккее же отношение максимально спокойное, и всё проходит «по фану». Приехал, вышел на лёд, похихикал. Если забросил шайбу — отлично. Нет — тоже хорошо.

— Совсем скоро возобновится сезон РПЛ. Спокойны за «Зенит»?

— Спокоен, но посмотрим, как сложится. На мой взгляд, петербуржцы всё равно остаются фаворитами в борьбе за чемпионство, хотя «Краснодар» навязывает конкуренцию и даже лидирует. Увидим, чем закончится. Главное, хорошо начать 2 марта в матче со «Спартаком», а там пойдёт как по накатанной.

— Впереди у сборной России контрольные матчи с Сербией и Парагваем. Как оцените уровень соперников?

— Нашу команду ждут хорошие игры. Классно, что удалось подобрать двух по-настоящему мощных оппонентов. Остаётся только похвалить РФС за это.

— Как думаете, когда Россию вернут на международные футбольные соревнования?

— Сложно сказать. В принципе, президент УЕФА Александер Чеферин чётко ответил на вопрос, от чего это зависит. Пока же ситуация остаётся непредсказуемой.