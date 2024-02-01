«Масштабный проект, который ждёт большое будущее»: Шишкин — об Играх в Казани, о фиджитал-футболе и любви к PES

Наличие в составе команды профессиональных футболистов не гарантирует победы на Играх Будущего, заявил в интервью RT лидер и основатель команды Phoenix Роман Шишкин. По словам воспитанника московского «Спартака», конкуренцию его коллективу могут навязать как «Локомотив» и Rotor, так и бразильские R10 Team и Tamo Junto. Экс-защитник сборной России также рассказал, как родилась идея принять участие в турнире и в какой футбольный симулятор он предпочитал играть в детстве.

— В Казани стартовали Игры Будущего, на которых вы выступите в соревнованиях по фиджитал-футболу. Когда прибыли на турнир?

— Двое суток назад, а сегодня посетил церемонию открытия Игр Будущего. Говорят, это масштабный проект, который ждёт большое будущее. Думаю, так и есть. Что касается нашей команды, то с нетерпением ждём начала турнира. Хочется побыстрее окунуться в тренировочный и игровой процессы.

— В соревнованиях по фиджитал-футболу вы будете представлять команду Phoenix. Как родилась идея её создания?

— Возможность собрать коллектив появилась благодаря поддержке компании MSN. Можно сказать, собственноручно этим занимался (смеётся). За короткий срок сформировали состав. Причём в него вошли как киберспортсмены, так и специалисты по спортивной части — бывшие футболисты с большим опытом выступлений. Попробовали поиграть вместе, понравилось, а уже в мае выступили на предварительном турнире — V фиджитал-играх. Там мы одержали победу, благодаря чему получили шанс принять участие на Играх Будущего в Казани.

— Следовательно, Phoenix можно смело считать одним из главных фаворитов турнира?

— Я бы так не сказал. Соперники у нас очень сильные: чего стоят коллективы из Бразилии R10 Team и Tamo Junto, наши «Локомотив» и Rotor. Придётся очень непросто. Но, разумеется, мы будем стараться оправдать доверие своих болельщиков.

— Безусловно, сомневаться в ваших способностях на футбольном поле не приходится. А как обстоят дела с цифровой частью?

— У нас в составе три киберспортсмена. Наверное, от них стоит ожидать большего в этом плане. Если же говорить о «физической» стороне, то совсем недавно к нашему составу присоединились ещё два футболиста — бывший защитник «Спартака» и сборной России Александр Шешуков и экс-нападающий «Луча» и «СКА-Хабаровск» Максим Казанков. К 24 февраля нам надо определиться, кто из них попадёт в основу. Думаю, ближе к началу соревнований и решим.

— Вы сами как часто практикуетесь в видеоиграх в свободное время?

— Имея семью, троих детей, времени на игры уже не хватает. В детстве начинал с Dendy, а если говорить о футбольных симуляторах, больше любил Pro Evolution Soccer (ныне — eFootball), чем FIFA. Со временем FIFA стала более популярной, чем продукт Konami. Сейчас начинаю вспоминать былое. В любом случае, мы имеем представление о том, на какие кнопки нажимать. Да и киберспортсмены, разумеется, подсказывают.

— В ряде дисциплин Игр Будущего дело уже близится к плей-офф и скоро станут известны первые чемпионы. Удалось посетить какие-нибудь соревнования?

— Пока не было возможности. Приходится заниматься организационными моментами. Например, сегодня рано утром была фотосессия, завтра проводим первую тренировку. Также посетили и другие мероприятия — брифинг, церемонию открытия. Конечно, было бы интересно посмотреть состязания по тому же хоккею, баскетболу. Если будет время, почему бы и нет?

— Насколько известно, в четверг состоится гала-матч с участием олимпийского чемпиона по хоккею Ильи Ковальчука и пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова. Не планируете заглянуть на «Татнефть-арену»?

— Если будет возможность, обязательно сделаем это. Ковальчука уже видел здесь. Толком пообщаться не удалось, просто пересеклись.

— Все отмечают, что на трибунах яблоку негде упасть, а болельщики поддерживают не только соотечественников, но и иностранцев. К футбольному турниру интерес тоже колоссальный, все билеты на матчи уже проданы.

— Не знал об этом. Приятно удивлён. Тем приятнее будет выходить на поле.