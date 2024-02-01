«К нам относятся очень хорошо»: Форнарис — о казанском гостеприимстве, интересе родных в США и русских хоккеистах в НХЛ

Гостей Игр Будущего в Казани встретили невероятно радушно, заявил в интервью RT нападающий североамериканской команды Quetzales Mexico NA Карлос Форнарис. По словам хоккеиста, он был приятно удивлён тёплому отношению со стороны болельщиков. Также спортсмен рассказал, какие эмоции у него оставил первый визит в страну, признался, что родные в США с интересом смотрят трансляции матчей из Казани, и назвал Павла Дацюка волшебником.

— Поздравляю вас с первой победой на Играх Будущего. Учитывая поражение от Baltic Select, понимали, что проигрывать нельзя?

— Это по-настоящему классный день! Конечно, мы немного расстроились, когда уступили в дебютном матче. Признаюсь, отчасти помешало и излишнее давление. Но с Barys Cyber Team всё получилось куда лучше. Даже сам не помню, сколько забил. Главное, взяли верх.

— Показалось, что трибуны гнали вперёд именно Quetzales Mexico NA. Ощущали поддержку?

— Разумеется. Честно говоря, это было даже немного странно. В России к нам относятся очень хорошо. Просто удивительно, как тепло нас здесь встретили. Некоторые поддерживают именно нашу команду. Для меня это тоже в новинку. Непривычно, например, давать так много интервью, но безумно приятно. Понимаем, что Игры Будущего пролетят мгновенно, и стараемся наслаждаться каждым моментом.

— Родственники уже поздравили?

— Мне постоянно пишут отец и жена. Папа даже сказал, что фиджитал-хоккей теперь его любимый вид спорта. Кроме того, они смотрят онлайн-трансляции всех матчей Quetzales Mexico NA в интернете.

— Как вы вообще попали в состав североамериканской дружины?

— Менеджер коллектива Дэвид приблизительно за год до Игр Будущего рассказал мне о новой дисциплине, где совместили реальный хоккей с виртуальным. Мне сразу захотелось попробовать себя в ней. Для меня это проблемой точно не стало, ведь я давно и с удовольствием играю в приставку и много часов посвятил этому делу. Даже назову себя профессионалом в данной области. Где я лучше себя проявляю, на площадке или в киберспорте? И там и там!

— Как у вас дома отнеслись к поездке в Россию?

— Поначалу родственники переживали. Всё-таки Казань находится очень далеко от США. Но сейчас, когда я уже добрался, а они посмотрели несколько трансляций, стали по-хорошему завидовать.

— Какие впечатления от Казани?

— Я здесь впервые, но пока всё безумно нравится. Интересный, красивый город. Уже успел побывать в местном кремле. Исторический центр мне показал партнёр по команде Андрей. Он же сводил меня в свой любимый ресторан. Ну а инфраструктура для Игр Будущего поражает. Посмотрите, на какой большой арене проводятся хоккейные матчи и сколько зрителей присутствует на трибунах!

— Казань — самое морозное место в вашей жизни?

— Я посещал многие штаты США. Например, приходилось играть в Бостоне и Мэне. Но с подобным холодом не сталкивался нигде. Когда прилетел в Россию и вышел из аэропорта, сразу перехватило дыхание от мороза. А снега тут просто море, иногда за ним толком не видно машин. Ну ладно я, но ведь у нас есть ребята из Мексики, которые вообще ни разу в жизни его не видели. Вот они с удовольствием фотографируются со снегом и делятся кадрами с родственниками и друзьями. Находятся в полнейшем шоке.

— Принято считать, что в Казани одни из самых красивых девушек в России. Согласны? Мы не скажем вашей супруге...

— Ну если это останется между нами, то соглашусь с вами: они здесь действительно симпатичные.

— Что-то из местных блюд уже попробовали?

— Честно говоря, пока не успел, поскольку кормят нас в основном в отеле. Но с большим удовольствием поем тот же чак-чак. О борще тоже наслышан. Надеюсь, всё впереди.

— В прошлом сезоне вы защищали цвета «Атланта Гладиаторс» из ECHL. Сейчас завершили профессиональную карьеру?

— Пока всё хорошо. Продолжаю выступать за эту команду. И если всё будет продолжаться в том же духе — кто знает, может, ещё приеду играть в Казань.

— Вы отметились во многих низших лигах Северной Америки. Там в самом деле много дерутся?

— Без этого хоккей представить себе нереально. Мне тоже приходится регулярно сходиться в рукопашной — но, как правило, два-три раза за сезон. А есть парни, которые бьются по десять. Только представьте себе! Они фактически посвящают себя этому. Культура тафгаев в ECHL ещё жива, и остаются люди, которые призваны именно защищать лидеров команды. Но на самом деле я сильно уважаю их. И в каждом коллективе всегда дружил с ними. Фактически ребята жертвуют собственным здоровьем, сражаясь с такими же бойцами, чтобы не дать в обиду партнёров.

— Вспомните самую жёсткую драку.

— Вы знаете, чего там только не увидишь. Несколько раз даже становился очевидцем массовых побоищ — команда на команду. Но понятно, что подобное происходит не в каждом матче.

— Учитывая столь жёсткую манеру игры в низших американских лигах, наверняка хоккеисты постоянно получают травмы.

— К сожалению, это тоже правда. Возьмём даже меня. К 28 годам я повредил связки на обоих плечах и заработал рассечение глаза. Мне ещё повезло: ведь некоторые получали такие травмы, что вынуждены были вешать коньки на гвоздь. А другие потом пытаются вернуться, но понимают, что больше не в состоянии играть на прежнем уровне.

— А что случилось с глазом?

— Существовала реальная опасность потери зрения. Помню, попытался открыть его и ничего не увидел. Очень испугался. Промелькнула мысль: «Это всё». Слава богу, обошлось. На память остался только маленький шрам. Сколько восстанавливался? Две секунды. Ха-ха! Встал да продолжил игру.

— Российский хоккеист «Сибири» Павел Гоголев, который тоже выступал в ECHL, рассказывал, как ездил на выезд к «Норфолк Адмиралс», где весь город организован под армию, а стадион сделан специально под заключённых.

— Я тоже там был и даже пересекался с россиянином Денисом Смирновым. Скажу честно, это не самое классное место, где можно играть в хоккей. Например, перед фанатскими секторами вмонтированы металлические решётки. Ходят полицейские с автоматами. Пожалуй, это худшая арена, где приходилось выступать за всю мою карьеру.

— У вас был реальный шанс попробовать себя в НХЛ?

— Увы, нет. Но мечтаю когда-нибудь выйти на лёд в форме «Флориды».

— Пересекались с кем-то из нынешних звёзд лиги?

— Со звёздами нет, но многие знакомые ребята сумели проявить себя в НХЛ. Например, несколько игроков находились в системе «Питтсбурга». Не могу сказать, защищают ли они цвета «Пингвинз» сейчас. А вот вместе с вашими соотечественниками играть за один коллектив не приходилось.

— Какой хоккеист вам нравится из россиян?

— Тут и думать нечего. Павел Дацюк. Волшебник — и этим всё сказано.

— Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки?

— Надеюсь. Про Ови могу сказать, что это мастер с самым мощным броском, который я когда-либо видел.

— Кто выиграет гонку бомбардиров НХЛ — Нэтан Маккиннон или Никита Кучеров?

— Кучеров. Признаться, Никите тоже симпатизирую, поскольку по манере игры он напоминает мне Дацюка.