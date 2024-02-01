«Здорово видеть сотни людей на трибунах»: хоккеист Здунов — о победах Liga Pro Team и покере в матче Игр Будущего

Liga Pro Team приехала на Игры Будущего с мыслями лишь о завоевании трофея. Об этом заявил хоккеист команды Павел Здунов. По его мнению, первые матчи с Barys Cyber Team и Baltic Select получились непростыми, несмотря на большую разницу в счёте. Также защитник москвичей не вспомнил, когда в последний раз оформлял покер, назвал вдохновляющей атмосферу на трибунах и подчеркнул, что не возобновит профессиональную карьеру.

— Liga Pro Team уверенно выиграла отборочный турнир в ноябре, а теперь не оставила соперникам шансов и в первых двух противостояниях Игр Будущего. Ожидали, что старт получится настолько лёгким?

— Я бы не сказал, что всё складывалось для нас прямо-таки просто, несмотря на большую разницу в счёте. Но не скрою, ехали в Казань с мыслью, что именно мы являемся главными претендентами на победу. С верой в это и выходим на лёд. Вместе с тем нам не было легко ни в первом матче — с Barys Cyber Team, ни во втором — с Baltic Select. Просто в первой встрече действовали будто вполсилы. Она потому и вышла несколько скомканной. Сегодня же решили полностью выложиться на площадке. Отсюда и результат.

— Складывается впечатление, что в киберхоккее равных вашей команде по-прежнему нет.

— Не соглашусь. Поверьте, сюда приехали команды, у которых очень сильные киберспортсмены. И они вполне способны навязать нам борьбу в этой части. Но раскрывать названия пока не хочется — сами всё увидите. Речь о коллективах из другой страны? Оставим в секрете.

— От соперников по групповому этапу ждали большего? Всё-таки это представители других государств. Казалось, там могли собрать сильные составы.

— Напротив, казахстанцы приятно удивили. Они предстали хорошей быстрой дружиной. Матч получился интересным. А первую игру прибалтов смотрели накануне и поняли, что на льду необходимо действовать плотнее. Только так мог появиться шанс. В итоге всё получилось.

— По сравнению с отборочным турниром сами прибавили в игре на приставке?

— Безусловно. Причём не только в киберчасти, но и в спортивной. В Liga Pro Team очень серьёзное отношение к делу. Регулярно проводятся тренировки. Мне, в свою очередь, приходилось чаще брать в руки джойстик. На мой взгляд, реально сумел добиться прогресса.

— Как вам атмосфера на «Татнефть Арене»? Даже по ходу группового этапа трибуны забиты.

— Конечно, всегда приятно играть при полных трибунах. Но на меня даже по ходу профессиональной карьеры это никогда не оказывало дополнительного давления. Или же, напротив, чрезмерно не мотивировало. Просто уже на автомате слышу исключительно партнёров и тренеров. Но когда выходишь со льда, бросаешь взгляд на зрителей, испытываешь самые тёплые чувства. Всегда приятно, когда тебя поддерживают.

— По ходу матча с Baltic Select случилась драка. Это свидетельствует о том, что настрой на Играх Будущего у всех максимально серьёзный?

— Мы действительно были заряженными. Да и соперники постоянно подстёгивали и задирали. Они вытащили из нас эмоции. Да, где-то не сдержались. Это абсолютно нормально. На площадке всегда есть место подобным проявлениям. Поверьте, как только прозвучала финальная сирена, тут же пожали друг другу руки и оставили весь негатив на площадке.

— Вы забросили четыре шайбы. Когда в последний раз демонстрировали такую результативность?

— Честно, даже не помню. На тренировках-то регулярно огорчаю вратарей. Прилетела ли хоть одна кепка на лёд после того, как забил в третий раз? Не видел. Может, другие ребята забрали под шумок (смеётся). А может, болельщики просто поддерживали другую команду.

— В ноябре вы объявили о завершении карьеры. С тех пор мнения не изменили?

— Точно нет. Окончательно повесил коньки на гвоздь. Возвращение в профессиональный хоккей не состоится. Другое дело — фиджитал-хоккей. Тут я продолжаю выступать с большим удовольствием.

— За перипетиями событий в КХЛ по-прежнему не следите?

— Да, пока взял паузу (улыбается). Зато с большим интересом наблюдаю за футболом. Ну и за фиджитал-хоккеем, разумеется.

— Но вы наверняка в курсе, что «Металлург» борется за первое место в Восточной конференции?

— Конечно, знаю о том, как классно они играют. Выступление команды не может не радовать. Пришёл новый главный тренер Андрей Разин. Он сделал ставку на молодых талантливых ребят, например, на Данилу Юрова и Никиту Гребёнкина. Видно, что все хоккеисты обученные и, главное, трудолюбивые. Даже по тем матчам, которые смотрел, ощущается, насколько «Магнитка» классно готова физически. Всё это вместе даёт результат. Поэтому с интересом ждём плей-офф.