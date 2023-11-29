Здунов — о завершении карьеры: приезжать в клуб и играть в полноги позволить себе не могу

Бывший нападающий «Металлурга» и «Нефтехимика» Павел Здунов заявил, что главной причиной завершения им карьеры стало состояние здоровья.

«Последний сезон провёл в «Буросе» и после его окончания действительно решил вешать коньки на гвоздь. Хотя прежде нигде официально об этом не заявлял. Главная причина кроется в состоянии здоровья. Понял, что просто не способен показывать на льду 100% своих возможностей. А приезжать в какой-то клуб, обманывать людей и играть в полноги позволить себе не могу. Лучше поберечь своё тело, поскольку травм накопилось достаточно.

Он рассказал, что к 32 годам уже перенёс несколько операций на плечах и коленях.

«Посчитал, что оно того не стоит. Удовольствия от спорта получил достаточно. Теперь хочу проводить больше времени с семьёй и развиваться в другом направлении вне профессионального хоккея», — заявил Здунов в интервью RT.

Ранее двукратный обладатель Кубка Гагарина нападающий Алексей Потапов подтвердил, что завершил карьеру.