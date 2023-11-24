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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Потапов объявил о завершении карьеры

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Двукратный обладатель Кубка Гагарина нападающий Алексей Потапов подтвердил, что завершил карьеру.
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Потапов объявил о завершении карьеры
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Непростое решение, но время пришло. Наверное, хватит», — заявил хоккеист в эфире канала KHL.

На счету Потапова 589 матчей и 102 (49 + 53) очка в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Сезон-2022/23 игрок провёл в составе «Трактора» и московского «Динамо». Также выступал за нижегородское «Торпедо».

С «Ак Барсом» и «Авангардом» он выигрывал Кубок Гагарина (2018, 2021).

Ранее бывший хоккеист казанского «Ак Барса» и сборной России Данис Зарипов рассказал, чем занимается после завершения карьеры.

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