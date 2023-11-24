Зарипов: после завершения карьеры просто отдыхал и проводил время с семьёй

Бывший хоккеист казанского «Ак Барса» и сборной России Данис Зарипов рассказал, чем занимается после завершения карьеры.

«Честно говоря, просто отдыхал. Хотелось немного отвлечься от работы, которой посвятил много лет. Проводил время с семьёй. В принципе, не делал ничего серьёзного. Можно сказать, после того, как повесил коньки на гвоздь, заявка команды на турнир по фиджитал-хоккею стала для меня самым большим проектом.

Безусловно. Все понимали, что возраст уже подошёл. И без того играл до 42 лет. Зато теперь значительно больше времени провожу дома», — заявил Зарипов в интервью RT.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» вывел из обращения игровой номер Зарипова.