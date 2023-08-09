«Ак Барс» вывел из обращения игровой номер Зарипова
- РИА Новости
25 номер навсегда останется за Данисом Зариповым, сообщает пресс-служба команды.
Зарипов является шестикратным чемпионом России, единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина, обладателем Кубка европейских чемпионов.
На счету 42-летнего хоккеиста 1326 матчей в чемпионатах России. Он набрал рекордные 978 очков (431 шайба + 547 результативных передач).
Ранее Ирек Гимаев заявил, что Зарипов не сможет жить без хоккея, он будет рядом с игрой.