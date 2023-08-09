«Ак Барс» вывел из обращения игровой номер Зарипова

Казанский «Ак Барс» впервые за 67 лет в истории клуба вывел из обращения игровой номер.

25 номер навсегда останется за Данисом Зариповым, сообщает пресс-служба команды.

Зарипов является шестикратным чемпионом России, единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина, обладателем Кубка европейских чемпионов.

На счету 42-летнего хоккеиста 1326 матчей в чемпионатах России. Он набрал рекордные 978 очков (431 шайба + 547 результативных передач).

Ранее Ирек Гимаев заявил, что Зарипов не сможет жить без хоккея, он будет рядом с игрой.